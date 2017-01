Ana Barceló (PSPV) demana que es retire el tractament de Molt Honorable a Olivas 

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 16:00h

“L'honorabilitat d'Olivas s'ha perdut radicalment amb la sentència”, ha assenyalat la portaveu adjunta del PSPV en les Corts, Ana Barceló, després de conèixer-se la condemna d'un any i mig de presó a l’expresident de la Generalitat per frau fiscal i falsificació després que falsificara factures per serveis d'assessorament a Vicente Cotino que mai va realitzar.Per això, des del PSPV demanen que es retire la condició de “Molt Honorable” a José Luis Olivas, al temps que han anunciat que sol·licitaran “que es retiren totes les plaques, tractaments protocol·laris i altres privilegis associats a la seua condició d'expresident encara que mai haja gaudit d'ells”.Segons Barceló, la d’Olivas suposa “una altra condemna més a sumar a la llarga llista de càrrecs i excàrrecs del PP imputats, investigats, processats o condemnats” per la qual cosa ha apuntat: “El PP no té prou amb tenir expresidents de les Corts imputats o consellers en la presó, sinó que ara tenen ja condemnes a expresidents. La seua actuació i la seua condemna reflecteixen que fa temps que va perdre el qualificatiu del que, a priori, són mereixedors tots els presidents de la Generalitat”.Per a Barceló, “els nivells de saturació per corrupció a la Comunitat són més que elevats i necessitem com més prompte millor passar pàgina d'aquesta etapa negra de la història del PP”. A més, ha insistit en el fet que “ara, allò veritablement important i en el que hem de centrar-nos és en l'enlairament econòmic d'aquesta autonomia, i en recuperar la nostra reputació i tornar a generar confiança per als inversors i les empreses”.