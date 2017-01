Enric Morera serà el nou president de la Conferència de Parlaments Autonòmics

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 16:00h

La COPREPA es marca com objectius el foment de la convivència política, els drets de les persones, la transparència i la pluralitat de les cambres autonòmiques, entre altres



Jose Soler / ACN / València.



El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha estat escollit aquest divendres nou president de la Conferència de presidents de parlaments autonòmics (COPREPA). En una reunió que s’ha celebrat a les Corts Valencianes, i amb l’absència anunciada de la presidenta del Parlament Carme Forcadell, entre altres, el plenari ha escollit per unanimitat Morera, en substitució del president de la Junta General del Principat d’Astúries, Pedro Sanjurjo. Durant el seu discurs, el president de les Corts Valencianes s’ha mostrat “molt honorat” i ha dit que assumeix el càrrec amb molta “responsabilitat i humilitat”. El nou president de COPREPA ha remarcat la tasca “molt productiva” del ja expresident, Pedro Sanjurjo, i ha posat en valor la feina que realitzen els parlaments autonòmics “per recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions”.



A la reunió han participat 11 presidents de cambres autonòmiques, amb l’absència de Catalunya, Balears, Galícia, País Basc, Castella la Manxa i La Rioja. Del plenari ha sorgit la Declaració de València, que aposta per “un clima franc de diàleg, més enllà de les diferències” i fixa per a aquest 2017 aconseguir més drets per a les persones més desfavorides a causa de la crisi, el foment de la convivència política, la voluntat de la conferència de participar activament en els marcs internacionals de la Unió Europea, el treball en favor de la transparència i la pluralitat, aproximar els parlaments a la ciutadania a través de les noves tecnologies i el foment de la igualtat de gènere.





Així mateix, el plenari ha mostrat la seua satisfacció per reunir-se a València, seu 2017 del Fòrum de les Ciutats del Món, que coordina l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). En aquest sentit, COPREPA ha manifestat que comparteix els objectius de garantir un menjar al dia i una dieta saludable i accessible així com impulsar els models de producció alimentària més justos i sostenibles.



L’expresident, Pedro Sanjurjo, ha dit durant l’acte que l’any 2016 ha estat “un any complex” per la incertesa del moment polític però ha indicat que acaba amb “distensió i estabilitat institucional”.



Abans de la reunió mantinguda a les Corts Valencianes, els presidents dels parlaments autonòmics han estat rebuts primer per l’alcalde de València, Joan Ribó, i posteriorment pel president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig.



Els representants de les cambres autonòmiques han mantingut una reunió de treball al parlament valencià, del qual ha sorgit per unanimitat el nom d’Enric Morera per representar la COPREPA durant 2017. L’organització és un fòrum institucional que té entre les seues funcions les de compartir experiències i informacions sobre com funcionen els diferents parlaments autonòmics, així com d’analitzar els reptes i oportunitats dels sistemes parlamentaris.