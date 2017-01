Una comarca de foc: ‘Els Ports és Sant Antoni’

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 00:00h

Un projecte turístic al voltant de la santantonada uneix els pobles de la comarca

Des del Centre d’estudis dels Ports veuen positiva la campanya, però adverteixen que no volen que es vaja contra la tradició i acabe fent-se una “turistada (sic)”.

Sixto Ferrero / Els Ports



Arriba l’hivern al País Valencià. Les platges es buiden. Passa Nadal i enrere queden uns dies forts per a diversos sectors productius valencians, com ara el dels joguets, el dels torrons i la restauració. El fred estreny des del cerro Calderó (Racó d’Ademús) o, 25 metres més cap a baix, des del Penyagolosa (l’Alcalatén), fins a la costa on la humitat fa retòrcer-se dins de les pellisses.



Gener és un més fluix turísticament. Hi ha, però, una festa que s’estén de nord a sud que encara guarda les formes tradicionals, no està massificada i la celebració de la qual acull els nadius i els veïns limítrofs. A les comarques centrals i al sud del País Valencià s’anomena Sant Antoni, a les comarques del nord: la santantonada. A totes s’hi planta un pi, un maio, al bell mig de la plaça al qual es cala foc. Tot i que la foguera més monumental es troba a Canals (la Costera), la festa en honor a Sant Antoni manté la seua màxima expressió de singularitat a Forcall, a la comarca dels Ports.



Aquesta setmana, la comarca probablement més gèlida del País Valencià, ha presentat un nou projecte al voltant de la santantonada. Una comarca presa pel foc durant el mes de gener i principis de febrer, tot coincidint amb la temporada baixa, turísticament parlant. “A la comarca, és la festa per excel·lència de l’hivern, així com a l'estiu tenim l’Aplec dels ports, a banda de les festes patronals de cada poble”, apunta Toni Ripollés, president de la Mancomunitat dels Ports. Així doncs, es presentava en societat el projecte Els Ports és Sant Antoni, encapçalat pels alcaldes de la comarca, la confraria de la Santantonà de Forcall, la Mancomunitat dels Ports i l’Associació d’empresaris, tots plegats a l’aixopluc de la flama, de manera que la comarca s'ha unit per difondre conjuntament les peculiaritats de la principal celebració de l'hivern, que convertirà el foc en protagonista durant més d'un mes. La roda de Sant Antoni comença aquest cap de setmana a Forcall i Villores i finalitzarà el 19 de febrer a Todolella.





Foguera de Canals. Foto: @santantona.



Santi Pérez, l’alcalde de Forcall, afirmava que "una de les nostres senyes d'identitat és el Sant Antoni, festa arrelada i consolidada, que és un referent i un revulsiu turístic a l'hivern". Mentrestant, el president de l’Associació d’empresaris, Joaquín Deusdad, assenyalava que "Sant Antoni és l'exemple de promoció a seguir, perquè és on més ens reflectim els pobles, fent tots la nostra celebració i respectant la del poble del costat".



La Santantonada



La festa al voltant de Sant Antoni és una de les festes més antigues de la comarca dels Ports i l'origen es remunta a l'Edat Mitjana. Se celebra a quasi tots els municipis i en tots manté elements comuns, però cadascun té la seua singularitat, segons s'indica a la pàgina web més completa que existeix, és a dir, a “



La festa que segueix tot un ritual, des de l’alçada del maio, la crema o la pirotècnia, també comporta una part gastronòmica, amb l’elaboració de pastes, la representació de la Vida del Sant, les grupes, els actes solemnes i religiosos, o les benediccions d'animals.



Les dates



Forcall obrirà les celebracions de Sant Antoni als Ports aquest divendres 13 de gener. Un dia després també se celebrarà el de Villores. El proper cap de setmana, 20, 21 i 22 de gener, tindran lloc els de Morella, Vilafranca i La Mata. El 27, 28 i 29 de gener serà el torn de Cinctorres i, una setmana després, la primera de febrer, serà el torn de Vallibona. Aquest mes també tindrà lloc el d'Ortells i l'11 i 12 de febrer, Sant Antoni se celebrarà a Olocau del Rei i els dies 17, 18 i 19 de febrer, a Todolella.



‘Els Ports és Sant Antoni’



Aquest projecte té la finalitat de “promoure conjuntament” la festa estesa arreu de la comarca. De manera que els pobles “s'han unit, per primera vegada, per dur endavant la promoció de Sant Antoni de forma conjunta”.



Sant Antoni “sempre s’ha treballat”, indica Deusdad, des de l’associació d’empresaris, però havia estat un treball “a nivell local, on cada establiment tenia més faena quan es dóna en el seu poble”, ara “volem vendre un producte turístic que dure un mes, o mes i mig, per tindre un producte com un mes de falles. Aprofitar les festes dels pobles, sense afany de massificació, per donar rendibilitat a l’hivern”, explicat. “Si no estiguera la celebració, sent l’hivern tan dur, els hotels estarien amb una ocupació molt baixa, encara que els caps de setmana l’ocupació és bastant alta”, afegeix. El projecte és “de futur” i, per primera vegada, “volem identificar l’unió de comarca, on cada poble té la seua santantonada, però des de l’associació volem que siguen totes compatibles dins d’un mateix projecte”. Santi Pérez, l’alcalde de Forcall, afirmava que "una de les nostres senyes d'identitat és el Sant Antoni, festa arrelada i consolidada, que és un referent i un revulsiu turístic a l'hivern". Mentrestant, el president de l’Associació d’empresaris, Joaquín Deusdad, assenyalava que "Sant Antoni és l'exemple de promoció a seguir, perquè és on més ens reflectim els pobles, fent tots la nostra celebració i respectant la del poble del costat".La festa al voltant de Sant Antoni és una de les festes més antigues de la comarca dels Ports i l'origen es remunta a l'Edat Mitjana. Se celebra a quasi tots els municipis i en tots manté elements comuns, però cadascun té la seua singularitat, segons s'indica a la pàgina web més completa que existeix, és a dir, a “ Santantonà de Forcall ”. Tothom coincideix que la festivitat més destacada és la que té lloc a Forcall, que compta amb la declaració de Bé d'Interès Cultural i de Festa d'Interès Turístic i, en aquests moments, segons confirmen des de l’ajuntament “estem elaborant el dossier per demanar que es declare Bé d’Interès Turístic Nacional”. A Forcall, com a la resta de la comarca i en totes les festes vinculades amb el foc i els solsticis, el foc purificador és l’element principal i les barraques s'alcen imponents en les places principals dels pobles, abans de ser devorades per les flames i, en el cas de Forcall, els dimonis o les botargues ballen al seu voltant.La festa que segueix tot un ritual, des de l’alçada del maio, la crema o la pirotècnia, també comporta una part gastronòmica, amb l’elaboració de pastes, la representació de la Vida del Sant, les grupes, els actes solemnes i religiosos, o les benediccions d'animals.Forcall obrirà les celebracions de Sant Antoni als Ports aquest divendres 13 de gener. Un dia després també se celebrarà el de Villores. El proper cap de setmana, 20, 21 i 22 de gener, tindran lloc els de Morella, Vilafranca i La Mata. El 27, 28 i 29 de gener serà el torn de Cinctorres i, una setmana després, la primera de febrer, serà el torn de Vallibona. Aquest mes també tindrà lloc el d'Ortells i l'11 i 12 de febrer, Sant Antoni se celebrarà a Olocau del Rei i els dies 17, 18 i 19 de febrer, a Todolella.Aquest projecte té la finalitat de “promoure conjuntament” la festa estesa arreu de la comarca. De manera que els pobles “s'han unit, per primera vegada, per dur endavant la promoció de Sant Antoni de forma conjunta”.Sant Antoni “sempre s’ha treballat”, indica Deusdad, des de l’associació d’empresaris, però havia estat un treball “a nivell local, on cada establiment tenia més faena quan es dóna en el seu poble”, ara “volem vendre un producte turístic que dure un mes, o mes i mig, per tindre un producte com un mes de falles. Aprofitar les festes dels pobles, sense afany de massificació, per donar rendibilitat a l’hivern”, explicat. “Si no estiguera la celebració, sent l’hivern tan dur, els hotels estarien amb una ocupació molt baixa, encara que els caps de setmana l’ocupació és bastant alta”, afegeix. El projecte és “de futur” i, per primera vegada, “volem identificar l’unió de comarca, on cada poble té la seua santantonada, però des de l’associació volem que siguen totes compatibles dins d’un mateix projecte”.





Esquelet de la barraca. Forcall. Foto: @santantona.



Tot i que l’ocupació la lidera Morella a tota la comarca dels Ports, amb aquest projecte el president dels empresaris s’aventura a donar una xifra, “amb prudència”, però comenta que “s’augmentarà l’ocupació en un 20% aproximadament”. Amb això, estarien més que satisfets.



A Cinctorres, però, “el cap de setmana de santantonada contempla una ocupació del 100%”, assegura Toni Ripollés, president de la Mancomunitat dels Ports i alcalde de Cinctorres. L’entitat comarcal és qui espenta els municipis per coordinar la “publicitat de la santantonada”, on la celebrada al poble del president, “té una repercussió molt gran, en la qual participa tota la comarca, de manera que s'aconsegueixen pernoctacions al 100% durant els dos caps de setmana” i, per tant, afegeix, “l’impacte turístic és important perquè són dates roines de l’any i açò dóna peu perquè la comarca tinga més activitat”. Tot i això, Ripollés apunta que Forcall “està lluitant per tindre més repercussió” i posa en valor el ritus forcallà, ja que “és el poble que l’ha mantingut tota la vida”.



“S’estan fent estudis constantment”, perquè la santantonada “està molt arrelada a aquests pobles i els pobles la celebren més intensa”. Ara, però, “tenim un producte en comú que hem d’aprofitar”, conclou el president de la Mancomunitat dels Ports.



Amb 500 habitants, segons els cens del 2014, el gener del 2016 per l’oficina de Turisme de Forcall passaren 382 persones procedents de Catalunya, del País Valencià i de Forcall demanant informació sobre la Santantonada, allotjaments i restauració, segons les dades que ha facilitat l’oficina a aquest diari. “Des que el 2005 es declarara Bé d’Interès Turístic i el 2011 Bé d’Interès Cultural ha crescut el nombre de turistes o persones que s’interessen per la festa”, afirmen des de l’oficina de Turisme. D'aquesta manera, s'aconsegueix una ocupació del 100%, que contrasta amb la vila turística per excel·lència de la comarca. Mentre que Sorita “està ple” durant la gèlida santantonada de gener, el 2016, a Morella, l’ocupació se situava entre el 75% i el 80%, apunta Amparo Quesada des del Patronat municipal de turisme de Morella.



No es pot fer una "turistada (sic)"



Des del Centre d’estudis dels Ports, Ernest Querol ho resumeix senzillament: “la santantonada, —i incideix que s’ha d’escriure amb la terminació adient—, és el conjunt de festes al voltant de Sant Antoni. Són tres dies en què hi ha activitats diverses, on Forcall és el poble més important perquè és el més tradicional en el ritual, encara que les celebrades als pobles menuts, són també molt interessants”.



“És positiu que vinga gent, perquè el turisme és important per a pobles com Morella i perquè pobles com Cinctorres aprofiten la sinergia”, apunta sobre aquest nou projecte que gira al voltant del ritus del foc hivernal. “Però, a la santantonada de Forcall no li cal més gent, està plena cada any. Als pobles menuts és on les santantonades són més recollides, més tradicionals”. Ara bé, —adverteix— donar-li "una promoció excessiva és compromès". Des del Centre d’Estudis dels Ports "veiem que si la tradició es manté, si hi ha més o menys espectadors, és secundari. El que no es pot fer és fer una ‘turistada (sic)’. Ara mateix, no es fa però no hem de caure en això”, conclou.