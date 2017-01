Els Ports es congela amb -3º i vents de més de 123 km/h

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 17:00h

De sobte ha entrat per les comarques del Nord del País Valencià l’onada de fred polar que marcava les previsions meteorològiques i que s’estendrà en el propers dies per tot el País Valencià amb mínimes de -6º i una cota de neu que podria arribar fins a les localitats costaneres.El vent ha arribat a ratxes de fins a 123 km/h en la localitat de Fredes (els Ports) aquest divendres per l'arribada d'un front fred que ha portat al fet que la sensació tèrmica a Morella siga ja de -3º, segons Aemet.Així, aquest divendres l'interior nord estarà en avís taronja, risc important, per forts vents que ja han arribat als 123 km/h en Fredes, els 93 a Morella, els 85 a Vilafranca i els 67 a Montanejos.Així, la combinació de fred i vent augmenta la sensació de fred. A Morella, el vent de hui i +4ºC donen com a resultat una sensació de -3ºC.