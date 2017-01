Mor l'artista suecà Conrado Meseguer, el pintor de la terra

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 18:30h

El pintor suecà Conrado Meseguer ha mort aquesta matinada als 70 anys després d'una llarga malaltia i la bandera de la ciutat oneja a mig pal en la balconada de la casa consistorial durant aquest divendres per la mort d’aquest autor, fill predilecte de Sueca i un dels pintors locals més reconeguts en els últims temps, segons fonts municipalsL' Ajuntament de Sueca el va nomenar, el 12 de setembre de 2013, fill predilecte del municipi en reconeixement a la seua trajectòria professional, artística i personal.“Conrado ha estat un pintor que sempre ha recalcat el seu amor i passió per la seua terra, Sueca, tal com ha transmès en la gran majoria de les seues pintures d'estil realista”, segons un comunicat de l’Ajuntament de Sueca, que va reconèixer la seua figura, en nomenar-lo fill predilecte, “com un home compromès, de forts valors socials, enamorat de les seues arrels, la seua terra i les tradicions del seu poble”.L'artista local va ser durant 25 anys director de l'Escola d'Art Escultor Beltrán de Sueca i professor de la mateixa durant 50 anys, tot sense deixar de costat la seua vessant més humana i solidària amb la creació de la Fundació Salvador Tatay Meseguer, amb el nom del seu nét, que té per objecte l'assistència social per a la rehabilitació i recuperació de persones amb discapacitat física o psíquica. El seu museu, que també porta el nom del seu primer quadre, està destinat. entre altres, a l'ajuda d'aquest col·lectiu.Conrado Meseguer va nàixer a Sueca l'any 1946. Els seus primers estudis els va realitzar a l'Escola Municipal d'Arts i Oficis de Sueca, precedent de l'Escola d'Art Escultor Beltran, i posteriorment va rebre una ajuda per part del consistori perquè continuara la seua formació a l'escola Superior de Belles Arts de València fins a l'any 1969. L'artista va treballar amb son pare al camp, on va descobrir les labors quotidianes dels homes de la seua terra, que inspiren la seua primera pintura, Als que sentiren la terra, i que marquen també tota la seua obra. Aquesta primera obra, pintada l'any 1961, es troba a l'ermita dels Sants Abdó i Senent, a la muntanyeta dels Sants.Entre molts altres mèrits, l'any 1969 va rebre el màxim reconeixement acadèmic, el Premi Roig de pintura i fou a partir d'aquest moment quan la seua vida va estar dedicada plenament a l'art, també aquest mateix any va rebre el premi del Ministeri d'Informació i Turisme. Durant els anys 1972 i 1975 va ser professor de Dibuix, Composició i Creativitat al col·legi Claret de València.L'Any 1978 la seua obra va ser reconeguda d'interès nacional i va ser inclosa en l'Anuari de l'Art Espanyol. En eixe temps, també la seua obra va representar l’Estat espanyol a la Unió Soviètica i el 1993 al País Valencià al Japó. L'any 1985, Meseguer, junt amb José Marín Medina (president nacional i vicepresident internacional de Crítics d'Art) editaren el llibre Als que sentiren la terra, la segona edició del qual s’edità el 1988.A més, és autor de diferents cartells, retrats i també ha il·lustrat edicions d'importants novel·les de Blasco Ibañez com Cañas y barro i Arroz y tartana. Entre altres reconeixements, va rebre també la distinció de Ciutadà Exemplar per part del Foro Cívic de Participació Ciutadana de la Ribera Baixa.El Consistori de Sueca, que ha traslladat el condol en nom del poble als seus familiars i amics més íntims, ha oferit a la seua família l'edifici consistorial per acollir la capella ardent de Conrado Meseguer, una opció que s'ha declinat. La cerimònia de comiat se celebrarà aquest dissabte en la més estricta intimitat, seguint la voluntat de l'artista.