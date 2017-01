València acull aquest diumenge la Cavalcada de la Infantesa

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 20:00h

A partir de les 12 hores d’aquest diumenge, dia 15, tindrà lloc la celebració de la Cavalcada de les Magues de Gener i la Festa de la Infantesa que organitza la Societat Coral 'El Micalet' pels carrers del centre de València. L'itinerari de la desfilada s’inicia des del Parterre i discorre pel carrer de la Pau, Sant Vicent Màrtir -entre plaça de la Reina i l'avinguda de María Cristina- fins a la plaça de l'Ajuntament, des d'on les reines donaran el seu discurs en la balconada, segons ha informat el consistori en un comunicat.Es tracta del segon any consecutiu que 'El Micalet' realitza la Cavalcada de les Tres Magues, enguany coincidint amb el 80 aniversari de València com a capital de la República espanyola . La comitiva estarà formada per diverses associacions del País Valencià.

D’altra banda, el Centre Municipal de Gestió del Trànsit ha preparat el dispositiu especial amb motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat, que es desenvoluparà al districte de la Saïdia. La tradicional desfilada i benedicció d’animals per determinats punts de la ciutat, així com la disposició de fogueres, marcaran la regulació del pas de vehicles i vianants per les zones definides.Els actes festius se celebraran els pròxims dies 16 i 17 de gener (dilluns i dimarts) i la celebració inclou una desfilada de ciutadans i ciutadanes que acudeixen amb les seues mascotes (gossos, gats, aus…), així com cavalleries, cotxes de tir i carros de diversos tipus, a l’entorn del carrer de Sagunt, al costat de la parròquia de Sant Antoni Abat.El dispositiu especial es durà a terme entre les 12.00 i les 15.00 hores del dimarts dia 17, encara que els talls i tancaments de carrers i el control policial per a garantir la fluïdesa de la mobilitat urbana començaran al voltant de les 9.00 hores.De manera paral·lela, cap a les 21.00 hores de la nit del dilluns 16, s’instal·larà una foguera en un solar al carrer de Maximilià Thous, a l’entorn del carrer de Sagunt.