L’Ajuntament d’Oriola alimenta l’odi al valencià

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 09:30h

El pròxim dimarts 17 de gener hi ha programada a Oriola la presentació de l'Asociación para la Defensa del Castellano, acte que consisteix en una conferència amb el títol ‘El derecho a la libertad de elección de los padres frente a la imposición del valenciano a sus hijos’. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Municipal, cedida per l’ajuntament oriolà governat pel PP. Està organitzat per la susdita associació, i promogut per l’Agrupació local d’APAS d’Oriola, integrada en la FAPA Gabriel Miró.“Cadascú és lliure d'intentar alliçonar els seus conciutadans amb les idees més peregrines que se li puguen ocórrer” apunta El Tempir amb un comunicat, “però fer-ho des d'un organisme públic municipal i amb els diners de tots els oriolans és una pràctica contrària a dret i immoral”, conclouen.