Els Verds del País Valencià anirà amb Compromís a les eleccions de 2019

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 10:30h



RedactaVeu / Alacant.



Compromís i Els Verds del País Valencià han acordat polítiques coordinades entre els portaveus de la coalició i els alcaldes de la formació ecologista durant la reunió celebrada aquest divendres a la ciutat d’Alacant (l’Alacantí). Segons han informat, l’objectiu d’aquest acord respon al fet de concórrer junts a les eleccions del 2019. D’aquesta manera, Compromís es converteix en la veu d’ambdues formacions a les administracions supramunicipals on Els Verds del País Valencià no tenen cap representació i comencen oficialment una relació de treball fraternal, apunten.



Tots dos han pactat la presentació conjunta de proposicions no de llei, preguntes parlamentàries, així com accions compartides de cara a la negociació de pressupostos de les diferents administracions, entre diverses accions. També posar en comú iniciatives entorn a problemàtiques del sud del País Valencià que afecten el calcer, el marbre o el raïm, entre molts sectors.





Representants del Bloc, Iniciativa i Els Verds.