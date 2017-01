El País Valencià i Catalunya units pels càtars i les oliveres mil·lenàries

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 11:45h

Aquesta setmana l’Agència Valenciana de Turisme ha mantingut reunions amb els alcaldes de la comarca del Maestrat per definir el que serà el proper producte turístic que ateny la comarca. A Sant Mateu, el responsable de l’agència, Josep Gisbert i els alcaldes, treballant amb una “governaça col·laborativa” que implica el sector turístic, han posat en valor la Ruta dels Últims càtars. Sobre la taula, s’ha posat la tasca d’estudiar un itinerari cultural europeu de l'entorn dels últims càtars.Així, segons ha informat l’Agència Valenciana de Turisme, s’ha mostrat als alcaldes el marc d'actuacions generals, que consisteix en desenvolupar un producte turístic cultural tematitzat en la història i els paisatges culturals que recorren el camí dels últims càtars.Així mateix, també hi ha hagut una reunió a Traiguera amb alcaldes del Maestrat per a impulsar el desenvolupament de la Ruta de les Oliveres Mil·lenàries.La major concentració mundial d'oliveres mil·lenàries es troba en el nord del País Valencià, en la històrica comarca del Maestrat, on es va rodar la pel·lícula 'L'Olivera' d’Icíar Bollaín. Sobre aquesta ruta, l’agència ha indicat que “va més enllà del producte d’oleoturisme, ja que també és una ruta cultural que discorre per municipis amb gran aportació arquitectònica i monumental, i està molt vinculada al paisatge, una altra de les estratègies de legislatura en la qual es treballa des de l’Agència Valenciana del Turisme. A més, sobre aquesta revalorarització del paisatge, l’agència manté un conveni amb la Universitat de València que actualment es troba en la segona fase, que fa referència a l'elaboració de productes turístics basats en els paisatges valencians.Totes dues rutes crearan un club de producte, segons afirma l’agència. Mentre que, per altra banda, apunten que el desenvolupament de la Ruta dels Càtars com la de les Oliveres Mil·lenàries parteixen del conveni marc de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i el departament d'empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme, ja que ambdues rutes discorren pels dos territoris i l'acord contempla la col·laboració per a impulsar la creació de productes turístics conjunts.