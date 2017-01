Cultura actua d’urgència en el Palau de Bellvís a Benissuera

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 13:15h

El passat 6 d’abril la petita localitat de Benissuera (la Vall d’Albaida) recuperava les claus del seu palau , tal com informava aquest diari. Havia estat propietat de Solvia, l’empresa immobiliària d’una entitat bancària.La construcció fou declarada BIC en 2002, malgrat això, el seu estat de conservació era aleshores “preocupant”, com confirmava el seu alcalde preguntat per aquest diari, i havia estat “oblidat i espoliat” com afirmen a les xarxes socials el col·lectiu civil que es creà per demanar la seua conservació i restauració. Amb les claus a la mà, l’ajuntament es posà en contacte amb la Generalitat per tal de fer un projecte de manteniment, per a la qual cosa ja s'ha mantingut una conversa amb la directora general de Patrimoni. Aleshores, ens apuntava Antoni Soler, alcalde de Benissuera que, “des de la Generalitat hi ha un compromís de fer l’estudi per tal de solucionar el problema més imminent. Que no caiga i no es deteriore més del que està”. Ja que, afegia Soler, “allò més urgent és que no continue fent-se malbé, perquè està en un estat preocupant”.