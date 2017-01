Marzà demana a la comunitat educativa a Alacant educar en valors i estimar la llengua

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 13:30h

Aquest dissabte ha començat la segona jornada d’Edusiona’t, organitzada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Després de la bona experiència viscuda a València, aquest 2017 la convivència s’ha traslladat a Alacant, on ha pogut acudir tota la comunitat educativa valenciana per a impulsar la seua participació, convivència i intercanvi d'experiències.Fins a 700 participants, segons ha indicat la Conselleria, s’han reunit a l’Auditori de la Diputació d’Alacant per participar d’Edusiona’t que ha estat inaugurat pel conseller Vicent Marzà, qui ha volgut traslladar als docents que des de l’administració que dirigeix “treballem amb la certesa de posar les persones al centre, de garantir la igualtat d’oportunitats, de facilitar-vos les eines perquè no se vos quede la programació a mitges... Però també perquè eduqueu en una societat justa, de persones lliures i solidàries, orgulloses del lloc d’on vénen, respectuoses de l’entorn on viuen i que s’estimen la llengua que parlen”. Igualment, Marzà ha aprofitat per agrair a la comunitat eductiva el seu treball diari per una educació pública i de qualitat, així com, ha destacat l'esforç de la Conselleria per revertir les retallades de l'anterior govern, posant èmfasi en la recuperació i millora de drets laborals, la igualtat d'oportunitats, la millora d'infraestructures i la formació del professorat.Durant la jornada de presentació han intervingut com a ponents Joaquim Dolz, catedràtic de Didàctica de la Universitat de Ginebra, Rosa Liarte, Premi SIMO 2014, Premi Docent Innovador 2016 i Joan Borja, escriptor i professor de la Universitat d'Alacant. La jornada ha comptat també amb expositors d'entitats i institucions amb projectes educatius.Així mateix s'han dut a terme actuacions musicals com la de l'IES El Palmerar d'Oriola, que han homenatjat Miguel Hernández, i dels CEIP Francisco Cloquell de l'Orxa i Perputxent de Beniarrés, que han tocat el flabiol valencià, tot fent una mostra del patrimoni musical valencià.De la mateixa manera i com a homenatge a Miguel Hernández, l'any de la commemoració del 75 aniversari de la seua mort, s'han projectat els cal·ligrames amb un poema o estrofa de l'escriptor que han anat enviant els centres. A més, els poemes s'han penjat en els arbres dels cal·ligrames per a crear un bosc de cal·ligrames poètics.