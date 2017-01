Un PSOE pendent de Catalunya tria la data per al congrés i les primàries

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 17:45h

El president de la gestora adverteix els socialistes catalans i a la resta els diu que els ciutadans ‘no saben per què es barallen els socialistes’

Patxi López presentarà la seua candidatura, junt a suposadament Susana Díaz i Pedro Sánchez.

RedactaVeu / ACN / Madrid.



Aquest matí ha tingut lloc el comitè federal del PSOE a Madrid, una reunió que partia amb la comanda de triar el calendari que ha de dirimir el futur del partit. En primer lloc s’ha votat el dia del congrés, que finalment serà el 17 i 18 de juny tal com plantejava la gestora presidida per Javier Fernández, mentre que les primàries per escollir el nou secretari general socialista es celebren al maig, on totes les travesses apunten que s’hi presentarà la líder socialista andalusa, Susana Díaz, l’expresident de partit Pedro Sánchez i, tal com ha avançat la cadena Ser, el socialista basc i expresident de la Mesa del Congrés espanyol Patxi López.



Finalment el calendari triat només ha tingut cinc vots en contra, així com un calendari alternatiu perquè totes aquests esdeveniments foren abans, presentat per José Antonio Pérez Tapias.



Tanmateix, el comitè federal ha estat marcat per la renyada del president de la gestora als barons socialistes, entre els quals s’hi trobava el president de la Generalitat, Ximo Puig. Així doncs, segons recollia l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Fernández s’ha adreçat als socialistes catalans per advertir-los que ell rebutja una “Europa neomedieval on apareguen regnes, principats o repúbliques aristocràtiques, es diguen Flandes, Escòcia, Catalunya, Valònia o Venècia”. “No volem que els estats es fragmenten i es trenquen a Europa”, ha dit en la seua intervenció. Fernández s’ha dirigit als nacionalistes i els ha demanat que “se senten membres de l’Estat, encara que no vulguen pertànyer a la nació espanyola”, i en aquest sentit, ha afegit que “si no volen ser els nostres compatriotes, hauran de ser els nostres conciutadans. No pretenem que se senten membres de la nació espanyola, però sí­ ciutadans de l’Estat”, ha dit als socialistes catalans que s’hi van posicionar a favor de Pedro Sánchez durant el comitè federal en què fou aniquilat políticament pel seu propi partit.



Fernández encara els hi ha dit més, després de recordar l’escriptor Thomas Mann qui “va escollir i va preferir ser un bon ciutadà que un bon alemany”, però ha afegit que “a Espanya ningú haurà d’escollir entre ser un bon ciutadà o un bon espanyol, un bon català o un bon aragonès”. “Però sí que tenim clar que és la ciutadania, i no la identitat, qui ha de vertebrar el nucli de la nostra política”, ha defensat.





Ximo Puig aquest matí a Madrid. Foto: EP.



La renyada s’ha adreçat posteriorment a tots els socialistes sense distincions, en apel·lar al fet que donades les circumstàncies en què es troba el PSOE, han “d’abandonar l’endogàmia i deixar de mirar-nos el melic” que segons el president de la gestora és la raó per la qual “no tenim la confiança de la ciutadania”. En el mateix sentit, ha advertit també que la ciutadania “no sap per què discuteixen els socialistes”, és a dir que “les preocupacions de la societat va per un lloc i la dels socialistes per una altra”, ha blasmat.



Puig entre dos aigües



Abans però que començara aquest matí el comitè federal, el president Ximo Puig ja advertia els mitjans que “és el temps de la diversitat” i de saber gestionar-la, una diversitat que segons el president representa la “diversitat d’Espanya” així com la “diversitat d’ideologia”, una afirmació que apunta als socialistes catalans.



Puig també ha posat en vàlua la feina que fan els governs progressistes més enllà del govern espanyol.







