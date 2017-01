El País Valencià ja es gela pel nord amb una sensació tèrmica de -10 graus

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 18:30h

València arribarà a un grau de mínima

Fredes.

EP / València.



Les ratxes de vent han arribat aquest dissabte, fins a les 12 hores, als 99 quilòmetres per hora en la localitat de Fredes (Baix Maestrat), els 77 a Vilafranca i els 61 a Morella (els Ports). A més, es preveu que aquest diumenge l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) active l'avís taronja a l'interior nord de la demarcació de Castelló per ratxes de fins a 100 km/h.



Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia al País Valencià a través del seu compte de Twitter, la combinació de baixes temperatures i vent augmenta la sensació de fred. Mostra d'açò és el cas de Fredes, on el vent d'aquest dissabte i la temperatura de zero graus han donat com a resultat una sensació tèrmica de -10 graus.



Per al diumenge, a Morella s'esperen unes temperatures mínimes entorn dels 0 graus i unes màximes de 6 graus. El dilluns, el temps millorarà lleugerament però el dimarts es preveu una mínima entorn dels -6 graus i màximes sobre els 2 graus.



En la ciutat de Castelló, el diumenge la màxima serà similar al dissabte, entorn dels 16 graus, i la mínima arribarà als 4. El dilluns augmentaran les temperatures fins a màximes de 18 graus i mínimes de 7, però el dimarts tindrà lloc un gran descens de les temperatures amb mínimes sobre els 2 graus i màximes entorn als 10.



Quant a València, la capital del Túria espera unes temperatures màximes de prop de 17 graus i unes mínimes de set durant el diumenge; de nou, un ascens de temperatures el dilluns i una caiguda el dimarts, amb màximes de 12 graus i mínimes sobre un grau.