Així serà la segona Festa de la infantesa a València

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 00:00h

La Societat Coral el Micalet convida la ciutadania a participar en la cavalcada



RedactaVeu / València.



La Societat Coral el Micalet torna a celebrar enguany la cavalcada de les Magues de Gener de la ‘Festa de la Infantesa’, que eixirà demà a les 12 hores des del Parterre, cap al carrer de la Pau, carrer de sant Vicent, i acabarà a la plaça de l’Ajuntament.



El president de l’entitat cultural, Tonetxo Pardiñas, ha assenyalat que “amb la denominació de ‘Festa de la Infantesa’, la SC el Micalet està recuperant l'anomenada ‘Fiesta del Niño’ del 1936, organitzada per l’aleshores govern de la II República, amb la col·laboració de les organitzacions antifeixistes i la societat civil valenciana. Una altra forma de viure el Nadal va ser possible, celebrant el solstici d'hivern”.



“A més a més, enguany es compleix el seu 80è aniversari i volem fer-ho en gran. Per això hem demanat la col·laboració solidària i altruista de diverses organitzacions culturals de les comarques valencianes. L’any passat, diumenge dia 3 de gener de 2016, recordant aquella primera cavalcada infantil laica, vam organitzar la ‘Cavalcada de les Tres Magues de Gener’, molt ben acollida per les xiquetes i xiquets valencians, però que va ser manipulada en la maniobra política més falaç i barroera que es recorda contra entitats de la societat civil. Així i tot, més de 30 grups van omplir els carrers de València de música, balls, alegria i color”, ha explicat Pardiñas.



“La SC el Micalet vol convidar totes les famílies que ens vulguen acompanyar per recordar, i ensenyar als seus membres més menuts els consells que ens donaran les Tres Magues de Gener, de llibertat, tolerància i respecte. Les esperem, vinguen d’on vinguen. Així, aquest diumenge, a les 12 hores del migdia, amb el mateix esperit festiu, tornarem a eixir al carrer per a gaudir amb la festa i transmetre-la a les xiquetes i xiquets valencians”.



Quan la cavalcada arribe a l’Ajuntament, hi haurà un homenatge musical als xiquets i xiquetes refugiats del món, amb l’ària Lascia ch’io pianga, de Händel. A la part final de l’ària, el músic del contrabaix, Gabriel, s’adreçarà al públic perquè canten tots i totes les últimes paraules: La llibertat. Després seguiran els músics amb un altre tema per donar l'entrada a les Magues, acompanyades per l’alcalde de València, Joan Ribó. I també els acompanyarà l'entranyable i centenària, Alejandra Soler Gilabert.



Entre els participants a la Cavalcada hi ha colles de dolçaina i tabal de València (El Micalet, Buf-Alí, Pignatelli), Paterna (Gatzara), Almenara (La Llavor), Torrent (El Rossejat), Benetússer (La Nostra i Tuzer), Picassent (Els Bastonots), Sueca (Tabalaina) i la Colla Camp de Túria; les muixerangues La Torrentina i Jove Muixeranga de València. També hi ha animació de carrer amb TotArt i Lamarsalà, Petit Editor i Joanvi Cubedo; els grups de danses Hawwara, Escola de danses de la Ribera, Casa África i Grup Tinku de Bolivia; les batukades Els Cucs de Velluters i Batucanya Carraixet, així com els Gegants d’Arrancapins i Gegants i Nans de Sueca.



La Cavalcada de la ‘Festa de la Infantesa’ compta amb la col·laboració de l’Associació Cultural Institut Obrer, Escola Valenciana, Grup de Cambra Marxant, Grup de dones Aloma, CCOO-PV, Plataformes 14 d’Abril de València i Puçol, Republicans de Xàtiva, Plataforma per la Memòria del PV, Fundació Salvador Seguí, Intersindical Valenciana, Sembrant Camins, AMPA Sta. Teresa, Col·lectiu Soterranya, L’Horta en Moviment, Jarit, entre d’altres col·lectius i entitats.