Felipe GonzÃ¡lez distingit a ValÃ¨ncia en el 25 aniversari de lâ€™assassinat de Manuel Broseta

convivència a que durant el seu govern es creara i mantenira un grup terrorista per part de l'estat com els GAL. Els socialistes estan a la dreta del PP en moltes coses i al mateix nivell en corrupció.

Premi de "convivència Manuel Brosseta" ???



El fet de que Manuel Brosseta morguera assessinat per ETA, no neteja la imatge del miserable blaver, fomentador de la mentida i la manipulació contra el poble valencià, que va ser Manuel Brosseta.



L'assessinat de qualsevol persona és condemnable i no es deu permetre, ningú té dret a llevar-li la vida a una altra persona, el dret a la vida és el primer Dret Humà fonamental, per tant, el crim d'ETA mai deuria haver-se produit.



