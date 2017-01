Agró entra en acció per denunciar l’aire ‘enverinat’ de la Foia de Bunyol

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 11:15h



RedactaVeu / Bunyol.



Marfull-Acció Ecologista Agró va protagonitzar dissabte una acció directa no violenta per a demanar que la multinacional CEMEX deixe de cremar residus com a combustible en la seua cimentera de Bunyol (la Foia de Bunyol).



Els activistes, segons relaten, ocuparen temporalment l'antic edifici d’una marca de matalassos , junt a l'autovia A-3, on desplegaren pancartes amb el lema ‘STOP CEMEX Incineració’. Amb la protesta, Marfull-AE Agró denuncia “la contaminació i els greus riscos per a la salut que està generant CEMEX” i mostra el seu suport a la plataforma Aire Limpio Hoya de Buñol-Chiva, que aquest diumenge ha convocat una concentració a Xiva contra la incineració de residus. També hi haurà una manifestació el proper 22 de gener davant les portes de la cimentera de Bunyol.



Apunten que la multinacional CEMEX “està utilitzant com a combustible en la seua cimentera de Bunyol residus perillosos de tot tipus, fins i tot tòxics. La crema d’aquests residus està ocasionant l'emissió a l'atmosfera de dioxines, substàncies extremadament tòxiques i altament cancerígenes que estan catalogades com a COPs: Compostos Orgànics Persistents”.





Acció Ecologista Agró davant de Cemex.



Actualment, CEMEX té cobertura administrativa per a incinerar residus, però no per a emetre dioxines, gràcies a una Autorització Ambiental Integrada (AAI) concedida en l'any 2006 per l'anterior govern del PP. El permís està a punt de caducar, però, la nova Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural “pretén renovar l'autorització”.



“En principi, amb la nova AAI s'eliminarà el flux de residus amb el codi LER 140603* (altres dissolvents i mescla de dissolvents). Però, es manté la incineració dels residus amb els codis 190205* (fangs de tractaments fisicoquímics que contenen substàncies perilloses) i 190208* (residus combustibles líquids que contenen substàncies perilloses). Així que, segons les dades facilitades per la Conselleria de Medi Ambient, CEMEX podrà cremar anualment 55.000 tones de residus, fins i tot perillosos, a la seua cimentera de Bunyol”.



Per a evitar “aquest atac al medi ambient i a la salut pública”, ha nascut la plataforma ciutadana Aire Limpio Hoya de Buñol-Chiva, que exigeix a la Conselleria que defense els veïns i veïnes de la Foia de Bunyol i l'aire que respiren, “un aire que actualment CEMEX està enverinant”. Per això, demanen a la Conselleria que “no renove el permís a la cimentera per a cremar residus perillosos i tòxics com a combustible”.



Des de Marfull, esperen que Julià Álvaro, secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, “reconsidere el seu suport a la nova AAI que es pretén atorgar a CEMEX i que complisca així el programa electoral de Compromís, coalició a la qual pertany i que va prometre abans dels comicis autonòmics prohibir la incineració de residus al País Valencià”.