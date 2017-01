El monjo valencià, Josep Miquel Bausset, celebra la missa a Montserrat

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 11:30h

El monjo valencià i col·laborador d’aquest diari,, ha sigut qui ha celebrat la II missa de diumenge d’aquest any, des de l’Abadia de Montserrat.Cal assenyalar que Bausset habitualment no assumeix aquesta tasca, és a dir, que és un fet amb certa excepcionalitat, ja que el columnista ostenta el càrrec de mestre de novicis.Podeu seguir l’esdeveniment si punxeu sobre aquest enllaç “La primera missa que va celebrar el monjo valencià fou el 24 de juny, dia de Sant Joan, de 2011 a Montserrat”, recorda la seua germana Mati Bausset en declaracions a aquest diari. Posteriorment, havia de celebrar una missa a l’Alcúdia (la Ribera Alta), la seua població natal, el dia 31 de juliol d’aquell mateix any, però va sofrir un accident on es va trencar el braç que “no va fer possible que la celebrara, ja que aquella setmana el van intervenir quirúrgicament”.Malgrat la recent operació en el braç, recorda Mati Bausset, “com que els nostres pares eren molt majors, sobretot el pare (Josep Lluís Bausset), volíem celebrar-ho prompte. Així que l’11 de setembre d’aquell 2011, a l’Alcúdia, fou la primera missa”. Aquell dia fou “preciós en tots els aspectes, les campanes voltaven, el sol era radiant, acudiren amics, familiars, i sobretot, els pares encara ho visqueren, perquè això fou en setembre de 2011, i en març de 2012 moria la mare, i en juny el pare”.