El documental ‘Tarajal’ apunta a una ‘estratègia planificada’ contra la migració

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 13:45h

Anit el Canal 33 de la Televisió de Catalunya va emetre el documental, dirigit per Xavier Artigas, Xapo Ortega i Marc Serra. El canal permet tornar a veure’l a través d’internet.Així doncs, el film posa en antecedents els fets que esdevingueren el 6 de febrer del 2014, quan quinze persones van morir ofegades a la platja de Tarajal, a Ceuta, en intentar creuar la frontera entre l’Estat espanyol i el Marroc. Quan encara eren al mar, els efectius de la Guàrdia Civil van disparar bales de goma i pots de fum. El documental denuncia els fets i l'arxivament del cas.Els diversos testimonis “es contraposen per construir un relat que evidencia les contradiccions i, sobretot, la sospita que no es tracta d'un simple cas de negligència policial, sinó que respon a una estratègia planificada en l'aplicació de les polítiques de control migratori”.