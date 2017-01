Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 14:00h

Sota el lema ‘Solidaritat als barris’ diversos col·lectius antifeixistes del País Valencià van acudir, ahir dissabte, a la plaça de Sagasta d’Elda (Vinalopó Mitjà). La convocatòria la feia ‘Elda-Petrer, Per a totes’, associació que denuncia les darreres accions que diferents col·lectius de tarannà “racista” estan fent als barris de les dues poblacions veïnes de la comarca. És per això que, en aquest sentit, llançaven la consigna: “Elda i Petrer, no és llar per a nazis”.Segons denuncia ‘Elda-Petrer, Per a totes’, en els darrers mesos està havent un repunt d’accions racistes, ja que hi ha un col·lectiu, “similar a Hogar social Madrid” que “ixen al carrer a promoure el racisme amb la recollida d’aliments”, fins al punt que, denuncien que “usen la solidaritat dels consumidors per llavar la seua imatge, ja que alguns dels integrants d’aquest col·lectiu han sigut condemnats per la justícia a causa d’agressions i amenaces”, afirmen. Segons publica el setmanari d’informació local Valle de Elda, “més de 200 persones s’hi manifestaren anit”, les quals denuncien que “des de fa més de tres anys, hi ha grups que mostren una actitud racista, masclista, homòfoba i, en definitiva, feixista a la zona”.