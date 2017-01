Naix un agermanament de viles socarrades: Vila-real, Xàtiva i Quart de Poblet

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 14:00h

Dissabte tingué lloc la Marxa Cívica d’aquest 2017 per commemorar la crema de Vila-real sota el setge borbònic de 1706. Organitzada per l’Associació Socarrats de Vila-real i ACPV, amb la collaboració de l’ajuntament, la cercavila va comptar amb la participació de la Conlloga Muixeranga de Castelló de la Plana, la Muixeranga de Xàtiva, els Miquelets del Regne de València i diversos dolçainers i tabaleters que posaren la música a una de les marxes “més nombroses” recorda Fermín Font, president dels Socarrats vila-realencs.“Hem rebut moltes felicitacions” apunta satisfet Font, “perquè hi vingué molta gent”, de fet afegeix “ha sigut la més nombrosa i vistosa , tant per l’assistència com per participants” que ha comptat fins a més de 150 persones pels carrers de Vila-real, malgrat ser “un dia dur” pel fred.Durant l’acte van fer diversos parlaments, entre ells Endavant Plana Baixa i Arran la Plana que han suscitat diversos “comentaris negatius” a les xarxes envers l’organització. “Tant ACPV com nosaltres considerem que hem de donar veu a la gent que vol retre homenatge a la gent que va morir en aquell fet que commemorem”, respon Font al respecte.