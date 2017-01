El València respira en un Mestalla bolcat (2-1)

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 18:00h

Els valencians guanyen l’Espanyol i es reconcilien amb l’afició a Mestalla

Els jugadors del València celebren el gol de Montoya.

Primera Divisió, València CF



Javier Cid / València.



El València ha sumat tres punts importantíssims per a eixir de la mala dinàmica i allunyar-se del descens. L’equip valencià, que ha jugat segurament el millor partit de la temporada, ha oferit bon joc i col·locació davant un públic que s’ha entregat als seus jugadors i aquesta vegada ha animat de valent per dur el València a sumar el quart triomf de la temporada. Montoya i Mina han sigut els golejadors per part del València mentre que per l’Espanyol ha marcat David López.



El partit ha començat amb un València que, després de molt de temps, tocava i creava bé, pausadament i, alhora, pressionava encertadament l’eixida del baló d’un Espanyol que no trobava claredat en el seu joc i veia com el València li arribava constantment. Els jugadors entrenats per Voro, que ha donat la titularitat a Carlos Soler al mig del camp donant-li galons, trobaven forats per les bandes amb un Nani molt actiu i desbordant i pel mig amb Soler i Parejo comandant el joc.



Així van arribar les primeres ocasions. Soler, que li dóna una tranquil·litat al joc i sentit a cada acció, va estar a punt d’avançar el València després d’empalmar una pilota de forma excel·lent que va haver de traure davall dels pals un dels defenses de l’Espanyol. L’equip visitant va estar quasi tota la primera part tancat al seu propi camp mentre que el València va aprofitar una excelsa acció col·lectiva digna de veure per avançar-se al marcador. Montoya va recuperar la pilota a la frontal i després va culminar com un autèntic nou una gran jugada conjunta en què van intervindre fins a cinc jugadors del conjunt local. El València va mantindre el domini i el bon joc en tota la primera part i l’Espanyol només es va apropar amb un tir creuat d’Àlvaro Vázquez que va detindre Diego Alves.



En la segona part, el ritme del partit va baixar. L’Espanyol es va sentir un poc més còmode sobre el terreny de joc però no generava ocasions a un València ben plantat. Amb mitja hora del segon acte ja transcorreguda, Nani va provocar una falta que va llançar magistralment Parejo i Diego López va encertar a tocar, però Santi Mina, molt atent, va empentar amb el cap per posar el 2-0 i donar-li un respir i una gran alegria a Mestalla.





La victòria pareixia més a prop però el València no està per a grans festes. Per vint-i-cinc partit consecutiu, els valencians encaixaven un gol. Tocava patir. Era el minut 85 i després d’una cabotada espectacular de Duarte i una resposta en forma de parada magistral d’Alves, David López agafava el rebuig per acurtar distàncies. Mestalla tremolava després de l’historial de gols encaixats en els últims minuts però l’Espanyol no va inquietar més i Mestalla va poder celebrar una victòria del seu equip després de molts mesos. Ara el València es situa amb 16 punts i ja pensant en el partit del pròxim dissabte al Madrigal davant el Vila-real.Fitxa tècnica:2 - Valencia CF: Diego Alves, Montoya, Garay, Santos (Mario Suárez, m. 89), Gayà, Enzo Pérez, Parejo, Carlos Soler, Munir (Joao Cancelo, m. 66), Nani i Santi Mina (Bakkali, m. 92).1 - Espanyol: Diego López, Óscar Duarte, Gerard, Salva Sevilla (Reyes, m. 68), Aarón, Jurado, David López, Javi Fuego, Hernán Pérez, Reyes i Álvaro Vázquez (Melendo, m. 54).Goles: 1-0: m. 17: Montoya. 2-0. m. 72: Santi Mina. 2-1. m. 85: David López.Àrbitre: Sánchez Martínez (comitè murcià). Va amonestar Carlos Soler, Parejo, Gayà, Munir i Diego Alves del Valencia CF.Incidències: Partit de la divuitena jornada de Lliga, disputat a Mestalla davant quasi 34.000 espectadors.