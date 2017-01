La multitudinària cavalcada de les Magues republicanes

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 18:30h

Fa 80 anys, el Govern de la República, traslladat a València, organitzà una gran cavalcada per a la infantesa



Sergi Tarín / València.



80 anys serveixen per demostrar com de cíclica, i de tossuda, és la Història. El 10 de gener de 1937, el Govern de la República, traslladat a València, organitzà una gran cavalcada per cloure més d’una setmana d’actes lúdics per als infants evacuats per la Guerra Civil. Sols al País Valencià n’arribaren vora 50.000, que foren acollits per famílies i, sobretot, a colònies escolars. Aquells dies de gener serviren per fer oblidar als menuts els excessos de la contesa. Molts havien quedat orfes. Uns altres arribaven ferits, malalts. El poble valencià, exalten les cròniques de l’època, els obrí els braços.



És precisament aquella solidaritat el que pretén reivindicar la cavalcada de la infantesa huit dècades després. Això i els grans valors d’aquella Segona República, emmirallada en les tres paraules màgiques de la Il·lustració: Llibertat, Igualtat i Fraternitat. Tres noms de dona, com Manola, Rosa i Cristina, les tres magues republicanes que ahir, per segon any, recorregueren el centre de València acompanyades per centenars de famílies, xiquets i xiquetes, i bona cosa de música amb grups de danses, gegants, cabuts i colles de muixeranga. Fins a mig centenar de col·lectius hi participaren.





Alejandra Soler i Joan Ribó amb les Magues.



Una cercavila que transcorregué per espais simbòlics de la festa del 1937: Parterre, carrer de la Pau, de Sant Vicent i plaça de l’Ajuntament, on l’alcalde, Joan Ribó, rebé les Magues i les convidà al balcó, on també hi havia la professora i Alta Distinció de la Generalitat, Alejandra Soler, qui envià un crit de “Salut!” a la multitud. Qui no intervingué fou l’alcalde, qui sí que ho féu l’any passat amb un discurs on demanà l’eliminació de les traves burocràtiques a Europa per facilitar l’arribada dels refugiats per les guerres al Pròxim Orient.





Les Magues de gener.



Uns refugiats semblants a aquells de 1936. Va ser Rosa Roig, maga de la Igualtat, qui féu la intervenció més política amb les xifres del desastre a les vores d’Europa. “Uns 14.000 xiquets no acompanyats han travessat la Mediterrània, dels quals 5.000 estan desapareguts”, replicà les xifres d’Oxfam-Intermón. A més, segons Unicef, el nombre de xiquets refugiats s’ha duplicat en la darrera dècada fins arribar als 28 milions. Per tot açò, la maga de la Fraternitat, Cristina Escrivà, demanà una major implicació i responsabilitat de les institucions i els partits polítics. I Manola Roig, maga de la Llibertat, recordà els versos de Matilde Lloria, refugiada per la guerra als anys 30, qui enmig la foscúria de la derrota i l’exili demanà no defallir: “Tinc a punt l’albada de l’esperança”.



El següent vídeo, d’uns tres minuts, és un resum de la cavalcada d’aquest matí.