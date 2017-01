Gent de Compromís demana negociar el seu encaix dins de la coalició

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 19:00h



RedactaVeu / València.



Ahir dissabte va tindre lloc a la seu de la Societat Coral El Micalet, l’assemblea de Gent de Compromís, convocada de manera extraordinària per tal d’abordar la resposta que va rebre el Manifest 12-D que demanava un encaix per als independents dins de la coalició Compromís.



Aquest Manifest, segons informa el col·lectiu, fins ara no comptava amb el suport explícit de Gent de Compromís, i finalment va ser referendat per l'ampla majoria de l'Assemblea. De manera que des d'ara, Gent de Compromís “dóna suport de manera oficial a aquest manifest que busca una millora de l'encaix de Gent de Compromís dins de la coalició, mitjançant el reconeixement dels seus drets i deures”.



Per fer factible aquest Manifest, expliquen que l'Assemblea va aprovar també per majoria la realització d'una tria telemàtica de dos membres, una dona i un home, que participarien en una futura Mesa de negociacions per avançar l'encaix de tota la militància en el si de Compromís. Aquesta propera setmana s'informarà la militància del procés, s’obrirà un procés per presentar candidatures dins el 25 de gener i finalment es produirà la votació fins al dimarts 31 de gener. Aquests dos membres, triats telemàticament, impulsaran la negociació, demanant a la Coalició que encete aquest procés, sent així agent actiu, com van reclamar diverses veus a l'Assemblea extraordinària.



Per altra banda, durant l’assemblea, es va aprovar fer una comissió de treball per a estudiar avanços en l'estructura de Gent de Compromís, com una carta financera i unes futures primàries per a la contesa electoral del 2019.