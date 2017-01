Presentació a Alacant del llibre de Francesc Gisbert sobre la comarca del Comtat

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 00:00h

‘El misteri de la Vall de Perputxent. Descobrint la terra del Castell de l'Orxa’ inclou un mapa topogràfic de la Vall de Perpuntxent



RedactaVeu / Alacant.



La Diputació d'Alacant i el MARQ d'Alacant han presentat El misteri de la Vall de Perputxent. Descobrint la terra del Castell de l'Orxa. Es tracta d'un llibre no venal, escrit per l'escriptor Francesc Gisbert, per a divulgar el patrimoni històric i paisatgístic de la comarca del Comtat. Gisbert, a més d'escriure el conte que dóna nom al llibre, ha estat l'encarregat de coordinar un projecte que inclou: un mapa topogràfic de la Vall de Perpuntxent, elaborat per Natxo Segura; unes il·lustracions coloristes de l'artista Maria José Ruzafa; cinc rutes de senderisme, planificades per Guillem Torres; i unes propostes didàctiques, obra dels mestres Vicent Romans i Fàtima Sanmiguel.



En la presentació a l'Orxa, el diputat de Cultura de la Diputació d'Alacant i alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, va estar acompanyat de l'alcalde de l'Orxa, Arnaldo Dueñas, del gerent del Museu Arqueològic d'Alacant, Josep Albert Cortés, i del director tècnic, Manolo Olcina, a més de l'autor Franesc Gisbert i la resta de col·laboradors.



Francesc Gisbert va destacar la voluntat del llibre de divulgar i posar en valor la història del castell i tots els atractius turístics i culturals de la comarca. El llibre ha comptat amb la col·laboració de la Coordinadora pel Valencià, la qual organitzarà a l'Orxa la XXX edició de les trobades d'escoles en valencià.