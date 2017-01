Rates penades contra les plagues de l'arròs i la xufa

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 00:00h

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València va aprovar el passat divendres, 13 de gener, invertir 19.999 euros en un programa per a reforçar les poblacions de rates penades al seu terme municipal, concretament a les zones d'horta i arrossar. El projecte és una iniciativa conjunta de Roncadell Acció Ecologista-Agró , presentada al consistori el passat mes de setembre amb la col·laboració de la SECEMU (Societat Espanyola per a la Conservació i l'Estudi de les Rates Penades), la Denominació d'Origen Xufa de València i la Universitat Politècnica de València (UPV). La iniciativa, que pretén afavorir el control biològic de les plagues de la xufa i l'arròs, comptarà també amb la participació de Càdec i La Granja de Bitxos.L'objectiu del projecte aprovat per l'Ajuntament de València és continuar amb la campanya “Aliades en la nit”. Aquesta iniciativa, impulsada per Roncadell i la SECEMU, ha consistit a instal·lar refugis per a rates penades en els arrossars del Parc Natural de l'Albufera de València. El motiu?, els quiròpters són potencials controladors de les plagues que afecten dos cultius de gran importància al terme municipal de València: l'arròs i la xufa.Afavorint la conservació de les rates penades i promovent la seua colonització, s’aconsegueix incrementar el seu paper com a controladores biològiques de plagues i, així, reduir l'aplicació de productes fitosanitaris. El projecte de Roncadell i Acció Ecologista-Agró contempla diverses accions de comunicació i sensibilització sobre la importància d'incrementar la biodiversitat a les zones agrícoles. Especialment en entorns periurbans, on els fitosanitaris poden causar efectes nocius sobre la salut de les persones, i també en les zones agrícoles d'espais naturals de gran valor ambiental, com és el cas de l'Albufera.A més de les accions de comunicació i sensibilització, el projecte inclou un estudi sobre les poblacions actuals de quiròpters al terme municipal de València, per tal de fer una diagnosi de la situació inicial. També es farà una diagnosi de l'estat de les plagues que afecten el cultiu de la xufa, per tal de poder avaluar a mig i llarg termini l'eficiència del control biològic en aquest cultiu. A l'arrossar l'estudi ja es va fer al Delta de l'Ebre, on es va demostrar l'eficàcia de les rates penades per a controlar la plaga del cucat de l'arròs (Chilo suppresalis).Finalment, durant el desenvolupament del projecte s'instal·laran refugis per a quiròpters en les zones més adients de l'horta i l'arrossar de València. La mesura comptarà amb l'assessorament del consistori i dels agricultors i també el de Càdec i La Granja de Bitxos, les dues empreses amb més experiència en la col·locació i el seguiment de caixes-niu per a rates penades.Des de Roncadell, la SECEMU i AE-Agró, organització que impulsa diferents projectes per a afavorir la presència de quiròpters al Tancat de la Pipa, Sagunt, Puçol i Sueca, volen agrair a l'Ajuntament de València el seu suport. Amb aquesta iniciativa, que posa en valor la biodiversitat com a aliada de l'agricultura, esperen millorar l'estat de conservació de les rates penades i així potenciar un dels seus principals serveis ambientals: el control biològic de plagues.