Oficial: Zaza, primer fitxatge del València

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 10:30h

Molts dies duien parlant-se sobre Simone Zaza, des d’abans que Prandelli dimitira . Però finalment el jugador italià ha firmat el seu nou contracte amb el València CF en la vesprada d’ahir i es converteix en nou jugador del club de Mestalla fins a final de temporada, com a mínim, ja que una de les clàusules del contracte és una opció de compra que podria ser obligatòria a final de cessió.El davanter serà presentat oficialment aquest dilluns a partir de les 13.15 hores al Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna. Zaza va veure ahir la victòria dels seus nous companys a la graderia de Mestalla i ara lluitarà amb Munir o Mina per ser el davanter titular. L’italià és el més pur nou de la plantilla valenciana.Simone Zaza va nàixer el 25 de juny de 1991 a Policoro (Itàlia), ha sigut internacional en setze ocasions amb la selecció azzurra i compta amb una àmplia experiència al Calcio. Simone va eixir de la cantera de l'Atalanta BC amb el qual va debutar en la Sèrie A la temporada 2008-2009, per jugar posteriorment en clubs de la categoria de la Juventus de Torí o la UC Sampdoria. Zaza compta en el seu palmarès personal amb una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Itàlia, els tres títols conquistats amb la Juventus.