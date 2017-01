Els veïns de Pedreguer diuen ‘No’ al bou embolat i a l’encaixonat en referèndum

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 10:45h

Per tan sols 9 vots de diferència els veïns de Pedreguer, després de la consulta ciutadana realitzada per l’Ajuntament, han dit ‘No’ a la celebració del bou embolat i l’encaixonat.Finalitzada la votació en la consulta ciutadana sobre els actes taurins del bou embolat i l’encaixonat a Pedreguer, ha obtingut un major suport popular la no continuïtat d’aquests festejos al municipi. Concretament, els resultats, molt ajustats, han estat els següents. A la pregunta “vols que a Pedreguer continuen celebrant-se bous embolats i bous encaixonats?”, 1.281 persones (el 49,82% dels vots emesos) han respost afirmativament, mentre que 1290 (el 50,18%) ho han fet negativament, tal com pot consultar-se al web www.pedreguerparticipa.com Davant les posicions divergents generades per la presència dels esmentats actes taurins a les festes locals entre els col·lectius, grups, entitats socials, i veïns i veïnes a títol individual, l’equip de govern municipal (Compromís), “conscient de l’arrelament que la tradició dels bous al carrer té al municipi i de la necessitat de mantenir la festa”, anuncià a principis del passat mes de desembre la celebració d’una consulta per tal de conèixer l’opinió de la ciutadania de Pedreguer al respecte d’aquesta qüestió. Per tal de definir els detalls de l’enquesta, el govern local mantingué diverses reunions amb els grups polítics municipals i les associacions directament interessades, que pogueren fer-hi les seues consideracions i propostes.En conseqüència, al llarg de l’última setmana, les persones majors de 16 anys empadronades a Pedreguer han tingut l’oportunitat de dir la seua en una consulta que s’ha desenvolupat sense incidències destacables (se’n farà públic un informe tècnic en els pròxims dies) i de manera presencial i telemàtica, cosa que ha permès el vot dels pedreguers i les pedregueres de totes les edats, presents o absents del municipi aquests dies. Així ho ha posat de manifest, per exemple, la important xifra de participació assolida, del 40% del cens. Cal recordar que, per tal de fer més segura la votació en la consulta, s’han habilitat diversos mecanismes informàtics, com ara el control d’IP, la confirmació via SMS, la limitació en la introducció d’un mateix número de telèfon, etc.Des de l’Ajuntament de Pedreguer s’ha valorat “positivament el desenvolupament del procés, el primer d’aquestes característiques i magnitud que ha tingut lloc a Pedreguer, i que respon al seu compromís amb l’impuls de la democràcia participativa”.En aquest sentit, s’ha volgut agrair “la bona resposta ciutadana davant de la convocatòria, que ha superat àmpliament el mínim de participació prefixat del 25%, i la divergència de parers reflectida pel resultat de la mateixa, han confirmat la vigència d’una polèmica a propòsit de la qual han estat els pedreguers i les pedregueres, per mitjà de la consulta, els que han decidit”.En les pròximes setmanes, el govern local tornarà a reunir-se amb els grups polítics i les associacions directament interessades per tal de valorar conjuntament el desenvolupament i el resultat de la consulta, i per tal d’acabar de definir el mecanisme amb què es donarà satisfacció a la preferència mostrada pels pedreguers i les pedregueres al voltant de la qüestió taurina. Tal com va anunciar-se prèviament,, que podran continuar celebrant-se com fins ara.