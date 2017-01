El Llevant tanca la primera volta amb victòria davant l’Osca (0-2)

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 11:00h

Els valencians se situen a 11 punts dels llocs de promoció d’ascens i van llançats a Primera Divisió

Els jugadors del Llevant celebren el gol de Jason.

Javier Cid / València.



El Llevant va aconseguir ahir en l’Alcoraz d’Osca la cinquena victòria consecutiva. Un fet que col·loca l’equip entrenat per Muñiz amb onze punts d’avantatge sobre el tercer, el Getafe, que marca la promoció d’ascens. Jason i Roger van aprofitar els errors de la defensa oscenca per fer els gols del Llevant, un en cada part.



L'Osca va començar dominant el partit davant un Llevant que es va saber replegar molt ordenadament amb dos línies per davant de Raúl i no va passar dificultats excepte en un xut de Samu Sáiz als deu minuts. A poc a poc, el Llevant es va llevar de damunt el domini de l’Osca i va començar a aproximar-se a l'àrea local. En una d'aquestes accions, una pilota que se li va escapar a Herrera la va aprofitar Jason per fer el primer gol.



L'Osca va acusar el gol encaixat i va ser el Llevant el que va passar a dominar el partit. Un enfrontament que estava calmat fins als minuts finals de la primera part en què el Llevant va tenir dos arribades molt perilloses de Jason i de Roger en què va poder sentenciar, però ho va evitar el porter Herrera.



En l'inici de la segona part, l'Osca va es va fer de nou amb la possessió de la pilota i va tancar al Llevant en la seua àrea, però seria el conjunt valencià, en un contraatac, qui va tenir de nou el 0-2, però la pilota de Roger va acabar al pal. Tanmateix, el davanter de Torrent no va fallar a la segona oportunitat. Va aprofitar un error al control d’un dels centrals de l’Osca per furtar-li la pilota i definir com a bon davanter per posar el 0-2.



L’Osca va tractar de despertar i va dominar el Llevant però sense crear clares ocasions mentre que l’equip valencià esperava les contres amb la velocitat de Roger. No obstant això, el marcador no es va tornar a moure i el Llevant suma un nou triomf que li permet situar-se a set punts del segon i a onze del tercer.



Fitxa tècnica:



0 - Osca: Herrera; Akapo, Iñigo López, Jair, Brezancic; Melero, Aguilera (Camacho, m.58); Ferreiro (Alexander González, m.65), Samu Saiz, Vadillo; i Borja Lázaro (Urko Vera, m.75).



2 - Llevant: Raúl; Pedro López, Postigo, Pier, Toño; Abraham (Saveljich, m.83), Lerma, Insa, Campaña (Espinosa, m.72); Jason i Roger (Rafael, m.67).



Gols: 0-1, m.22: Jason. 0-2, m.55: Roger.



Àrbitre: Areces Franco (Comitè Territorial d'Àrbitres d'Astúries). Va amonestar els locals Ferreiro, Aguilera, Alexánxer González i Borja Lázaro; i els visitants Jason, Insa, Lerma i Roger.



Incidències: Partit corresponent a la 21a jornada de Segona Divisió disputat a l'estadi l’Alcoraz davant de 3.149 espectadors.