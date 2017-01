Detingut un home després d’apunyalar la filla de tres anys a Benifaió

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 12:00h

La xiqueta es troba ingressada a l’Hospital La Fe de València amb pronòstic reservat

ACN / Benifaió.



Un home va ser detingut aquest diumenge a Benifaió (la Ribera Alta) després que es va entregar a les dependències de la policia local assegurant que havia mort a punyalades la seua filla de tres anys. Segons que han informat fonts de la Guàrdia Civil, els fets varen succeir a les onze del matí d’aquest diumenge quan l’home, de nacionalitat etíop i 49 anys d’edat, es va presentar ple de sang davant els agents explicant el que havia fet. Guàrdia Civil, bombers i serveis sanitaris van acudir al domicili i, després de forçar la porta, varen comprovar que la nena encara era viva i la van traslladar als serveis d’urgències de l’hospital de La Ribera, a Alzira. Fonts del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) valencià han informat que en un primer moment es temia per la vida de la menor i que a hores d’ara es troba ingressada a l’Hospital La Fe de València amb pronòstic reservat. Presenta ferides al tòrax i a l’esquena.



L’home va ser detingut i ha passat la nit als calabossos del quarter de la Guàrdia Civil d’Almussafes, a l’espera de passar a disposició judicial. La mare de la menor està complint condemna a la presó de Picassent per pertinença a banda armada, segons que han informat fonts de la Guàrdia Civil.



El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha explicat en declaracions als mitjans que la dona va ser detinguda a principis del 2005 per formar part d’un comando operatiu d’ETA i es troba en presó condemnada per l’Audiència Nacional.



Moragues ha afegit que la menor vivia amb la mare en presó de dilluns a divendres i que alguns caps de setmana marxava amb el pare al seu domicili de Benifaió. La Generalitat Valenciana i la Fiscalia de menors determinaran ara la tutela de la menor, segons que ha informat el delegat, atesa la situació dels seus progenitors.



El delegat del govern espanyol ha indicat que al pare se li imputaria un delicte d’homicidi en grau de temptativa per les ferides que es va confessar que li va infringir a la filla, assegurant que l’havia morta. La nena presenta perforacions en un pulmó, a la mà, tòrax i esquena. Es troba ingressada a la Unitat de Cures Intensives de Pediatria de l’Hospital La Fe de València, estable dins de la gravetat.