Guadassuar es prepara per a celebrar l’ancestral festa del Porrat

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 12:30h

La localitat de Guadassuar (la Ribera Alta) celebrarà aquest cap de setmana una de les més antigues fires i amb més tradició del territori valencià, a la qual cada any acudeixen milers de visitants per a degustar els productes típics del Porrat de Sant Vicent , fruits i dolços.Els actes estan organitzats des de l’Ajuntament i amb els festers i festeres de Sant Vicent i la Divina Aurora.El gros dels actes comença el dissabte 21, a les 15.30 hores, amb la tradicional “Cavalcada de la repartició de la carn”, que transcorrerà pel recorregut habitual.Durant tot el trajecte, els festers i festeres obsequiaran el poble amb dolços tradicionals i mistela, recordant els orígens de la Cavalcada, que nasqué com una iniciativa solidària dels Festers de Sant Vicent amb l’objectiu que ningú es quedara sense un bon dinar el dia del Patró.El dia 22 es celebra el dia del patró, Sant Vicent i el 23 la festivitat de la Divina Aurora.El dia de Sant Vicent Les quadrilles de la població tenen per costum anar d'esmorzar i després a passejar per la fira. Des de l'inici de la dècada dels 90 és costum que eixes mateixes quadrilles es reunisquen per a sopar cada primer divendres de mes. Antigament s'organitzava el dia Sant Vicent un esmorzar a la Placeta dels Borratxos on participava la pràctica totalitat del poble. Al migdia hi ha disparà, i a la vesprada processó del patró que discorre pel mig de les paradetes de la fira; i en acabar, castell.