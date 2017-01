El València Bàsquet s’enfrontarà al Gran Canaria en Copa després de guanyar un bon Estudiantes

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 14:00h

El València Bàsquet s’enfrontarà a l’Herbalife Gran Canaria en quarts de final de Copa del Rei després del sorteig que s’ha celebrat aquest matí. Ahir es va assegurar la condició de cap de sèrie després de derrotar un bon Estudiantes que el va sorprendre a la primera part i el va exigir fins al final. No obstant això, els valencians van saber manejar amb solvència la segona part de la mà de Fernando San Emeterio i Luke Sikma i van poder doblegar l’equip madrileny per situar-se segon en ACB.El València va començar amb la idea de sumar una victòria plàcida i durant els primers minuts tot va indicar que seria així. Seriós en defensa i fent girar els seus atacs al voltant d’un efectiu Bojan Dubljevic, va obrir en pocs minuts una escletxa que semblava poder marcar el xoc (19-10, m.7). Però, inesperadament, el partit va canviar. L'entrada de Traoré va donar múscul al joc interior visitant i va servir per completar els punts de Jackson, que convertia en cistella tot el que tocava i van igualar el partit ja al segon quart.Els madrilenys es van sentir molt còmodes en el segon període, en què van sotmetre un València Bàsquet que no entenia el que estava passant. Omar Cook, ex del València, i Jackson primer i Grimau i Brizuela quan van entrar en la rotació, mantenien molt viu un Estudiantes que se’n va anar amb avantatge al descans (41-44, m.20).El pas pels vestidors va aclarir les idees del València. San Emeterio va assumir el comandament en atac amb la seua experiència i claredat habitual i la seua connexió amb Sikma va fer saltar les costures de la defensa estudiantil. A més, l'interior nord-americà es va multiplicar en defensa i va tancar als col·legials els camins cap a la cistella valenciana (61-55, m.26). L'ímpetu de Vicedo i els tirs de Suton, molt encertat en la segona part, no van ser suficients per plantar cara i el València se n’anava amb deu punts d’avantatge per afrontar l’últim quart (74-64, m.30).Diot va comandar el triomf final fent una gran connexió amb un colossal Kravtsov dominant la pintura. Els locals exigien molt al conjunt de Salva Maldonado, però l'Estudiantes no es va donar per vençut i, amb Wilson i Suton com a estilets, va aconseguir arribar viu als últims minuts però no va poder tornar a sorprendre un València que havia après la lliçó i es va posar en mans de Dubljevic per no patir.Ara toca el Reial Madrid en Lliga i el Gran Canària en la Copa que es disputarà en febrer en Vitòria. Serà una eliminatòria complicada ja que l’equip canari ja va eliminar els valencians en la mateixa ronda de Copa de l’any passat i van arribar a la final que va perdre davant el Real Madrid.Fitxa tècnica:93 - València Basket (27 + 14 + 33 + 19): Diot (4), Rafa Martínez (5), San Emeterio (15), Sikma (13), Dubljevic (17) -cinc titular- Thomas (-), Van Rossom (13), Sato (9), Vives (2), Sastre (7) i Kravtsov (8).85 - Movistar Estudiants (22 + 22 + 20 + 21): Cook (12), Jackson (20), Vicedo (7), Suton (15), Arteaga (-) -cinc titular- Page (3), Grimau (4 ), Traoré (4), Brizuela (6) i Wilson (14).Àrbitres: Peruga, Castell i Serrano. Sense eliminats.Incidències: partit corresponent a la 17a jornada de la fase regular de la Lliga Endesa disputat al pavelló de la Font de Sant Lluís davant 8.400 espectadors.