‘La Conferència de Presidents pot ser decisiva en la implementació d'instruments federals’

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 14:30h

El cap del Consell avança que el País Valencià acudeix a la reunió “amb un esperit nítidament constructiu”

El president de la Generalitat considera que la Conferència que tindrà lloc dimarts en el Senat, pot ser un camí que normalitze el federalisme corporatiu i subratlla que l'Estat no és un monopoli de l'Administració Central”.

EP / Madrid



El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el debat del cicle Tribuna Autonòmica d'El Mundo que ha tingut lloc aquest dilluns a Madrid, ha destacat que és una “anomalia” que estiga sense convocar-se cinc anys una Conferència de Presidents, però ha dit que la d'enguany pot ser “decisiva” en una “nova etapa de la implementació d'instruments federals”.



En aquesta línia, ha afirmat que aquesta “important” reunió entre les comunitats autònomes i el Govern espanyol pot ajudar a encaminar una normalització d'un “federalisme cooperatiu sota la premissa gens revolucionària”. “La reunió ha de ser el germen d'una orientació cooperativa per a superar la tendència de situar l'escenari del debat en un lloc en el qual les comunitats es barallen entre elles mentre el Govern és un actor impassible”, ha suggerit.



Puig ha insistit en la necessitat que l'Estat “funcione millor” i s'ha mostrat convençut que açò pot aconseguir-se si les comunitats “també pensen en termes d'Estat”. Per açò, ha insistit en la importància de la pròxima Conferència de Presidents i ha avançat que el País Valencià acudeix a la reunió "amb un esperit nítidament constructiu".



El president ha destacat que les necessitats de la regió es basen en dos pilars: superar l’infrafinançament i la infrainversió. “Fins ara la Comunitat ha sigut la paria de l'Estat autonòmic”, ha dit, al mateix temps que ha assegurat que aquest infrafinançament “no té equivalent en cap altre territori”.



Sobre açò, i respecte al nou model de finançament autonòmic que s'intentarà acordar en la reunió dels presidents, Puig ha dit que des del País Valencià s'ha elaborat una proposta de reforma al sistema de finançament que tenen en ment les comunitats. “El nou model necessita disposar de recursos suficients i estables per a finançar la salut, l'educació i els serveis socials”, ha reblat.