Bárcenas admet la 'caixa B' del PP

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 14:45h

L’extresorer del PP assegura que tant ell com Álvaro Lapuerta controlaven la comptabilitat “extraoficial”



ACN / Madrid.



L'extresorer del PP Luís Bárcenas ha admès aquest dilluns durant la seua declaració al judici del cas Gürtel que el PP disposava d'una 'caixa B' –malgrat que no s'hi ha referit en aquests termes- que tant ell com l'extresorer del PP Álvaro Lapuerta controlaven a través d'una comptabilitat “extraoficial” o “extracomptable” que “reflecteix uns ingressos d'unes persones que volen ajudar el partit i unes despeses”. Bárcenas ha reconegut que ell és autor de part de les anotacions d'aquesta comptabilitat paral·lela. “Hi havia determinats donatius que rebíem i el senyor Lapuerta i jo anotàvem qui lliurava les quantitats i l'ús que se'n feia”, ha dit abans d'insistir que eren “donatius que no tenien caràcter finalista”

però que “no es comptabilitzaven oficialment”.



Segons l'extresorer del PP, els empresaris que feien aportacions voluntàries al PP no ho feien perquè foren “idiotes” –com ha preguntat la fiscal- sinó perquè “volien donar un cop de mà”. “Tots els empresaris i a tots els partits polítics volen fer un cop de mà”, ha dit Bárcenas, que ha apuntat que quan un empresari lliurava un donatiu l'exteresorer del PP Álvaro Lapuerta, aquest li recordava que els diners no tenien caràcter finalista. Segons Bárcenas, l'objectiu d'aquestes donacions era “tenir relació amb el tresorer del partit” perquè en un moment determinat aquest li “obrira alguna porta” perquè foren rebuts, però era quelcom “absolutament innocu” i “no relacionat amb res”.



Ha assegurat també que cap de les empreses de Correa va rebre diners del partit en efectiu a la seu del PP. “Tot el que es pagava es pagava oficialment”, ha dit, perquè “la subvenció per la llei electoral era prou generosa com perquè no hi haguera necessitat de pagar res d'una altra manera”.



Diu que Rajoy va ordenar tallar amb Correa



Segons Bárcenas, si el PP va tallar la relació amb Correa va ser perquè el gendre d'un empresari que tenia relació amb Rajoy “va acusar Correa” davant l'extresorer Álvaro Lapuerta i davant el president del partit, Mariano Rajoy, sobre el fet que Correa es dedicava a activitats il·lícites i que si algú volia fer alguna cosa amb el PP a Madrid havia de passar per ell. Va ser el president del partit, ha dit, qui va donar ordres de deixar de treballar amb les empreses de Correa.



Bárcenas ha centrat la seua declaració a negar que rebera diners de la trama Gürtel. “Jo no he rebut absolutament res de Correa ni per a mi ni per al PP”, ha assegurat a preguntes de la Fiscal Concepción Sabadell, que li ha recordat les declaracions del suposat líder de la trama, Francisco Correa, que va assegurar durant el judici que havia pagat comissions a l'extresorer del PP fins i tot a la mateixa seu del partit. Bárcenas ha atribuït les declaracions de Correa a “l'animadversió personal” entre tots dos des de la ruptura de la relació professional de les empreses de Correa amb el PP.