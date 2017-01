Amancio Ortega, la seua filla Sandra i Juan Roig, la mateixa riquesa que el 30% més pobre

Diumenge, 22 de gener de 2017 a les 00:00h

El fundador d'Inditex, Amancio Ortega, la seua filla Sandra i el president de Mercadona, Juan Roig, acumulen la mateixa riquesa que el 30% més pobre a l’Estat espanyol, és a dir, que 14,2 milions de persones, la població total de Catalunya i la Comunitat de Madrid juntes, segons es desprèn de l'informe elaborat per Intermon Oxfam En 2016, el 10% dels espanyols més rics van concentrar més riquesa, el 56,2%, que la resta de la població. Així mateix, l’1% més ric (473.000 persones) sumava més d'una quarta part de la riquesa total (un 27,4% del total) de la resta d'espanyols.A més, segons l'informe, la desigualtat de riquesa s'estirava i allargava per a dalt respecte a l'any anterior, és a dir, que entre els qui més tenen la riquesa també es concentra encara més.En l'últim any, malgrat les enormes manques que encara persisteixen a l’Estat espanyol, 7.000 noves persones han passat a engrossir la llista de milionaris (aproximadament 20 noves persones milionàries cada dia). Així mateix, mentre que el 30% més pobre a l’Estat va veure reduïda la seua riquesa en més d'una tercera part (-33,41%), les tres persones més riques van veure augmentar la seua riquesa lleument (+3%).De fet, el 10% més pobre va veure com els seus deutes augmentaven, assenyala l'informe, que indica que, en termes de la seua distribució, la generació de riquesa durant l'últim any no ha arribat a tots per igual, fent que la distància entre els qui més i menys tenen s'eixample.“Aquesta realitat posa de manifest la creixent vulnerabilitat d'un terç de la població espanyola i la importància dels mecanismes de redistribució per a evitar que aquesta part de la població quede fóra del sistema”, indica Intermon Oxfam.Des de l'inici de la crisi, l’Estat espanyol s'ha convertit en el segon país de la Unió Europea, després de Xipre, on més ha crescut la desigualtat de renda, 20 vegades més que la mitjana europea, segons revela l'informe. L’Estat espanyol, malgrat haver mostrat durant els últims anys una de les taxes de creixement més altes a Europa, no aconsegueix que aquest augment siga inclusiu. Amb creixements similars durant 2015, veïns com Eslovàquia o Hongria aconsegueixen reduir més la desigualtat i promoure així un creixement més equitatiu.Malgrat el creixement econòmic de 2014 i 2015, la combinació de crisi i desigualtat ha fet que en 2015 més d'un de cada quatre espanyols es trobara en risc de pobresa i exclusió (taxa AROPE del 28,6%), un registre molt superior al que es produeix en la UE27 (23,7%).