PP i C’s arrabassen el govern d’Almoradí a PSPV-EUPV després de la moció de censura

La popular Maria Gómez aconsegueix la vara de comandament enfront de la indignació dels partits d’esquerra

Un instant del ple de moció de censura a Almoradí.

Almoradí.



PP i Ciutadans (C's) han arrabassat, aquest dilluns, al bipartit PSP i EUPV, l'alcaldia d'Almoradí en imposar, els deu regidors que sumen enfront dels set dels partits d'esquerra, com a alcaldessa, la popular María Gómez, primera alcaldessa del municipi que arrabassa la vara de comandament al socialista Jaime Pérez.



La moció de censura s'ha desenvolupat sense incidents en un saló de plens ple de públic i amb presència policial, on s'han escoltat alguns crits a favor i en contra dels partits polítics.



El ja exalcalde Jaime Pérez Pacheco ha reiterar que C’S i PP no han tingut “argumentacions clares en positiu per al municipi”. “Ens han acusat d’ingovernabilitat i paràlisi, les quals coses desmentisc: no és cert. Almoradí ha funcionat i ha prosperat”.



En aquest sentit, la secretària de Política Municipal del PSPV, Concha Andrés, ha lamentat que Almoradí "vaja a perdre l'oportunitat per a continuar un projecte de canvi que s'havia iniciat fa 18 mesos".



Andrés ha afirmat sobre l'alcalde socialista, Jaime Pérez, que "des del PSPV estem molt orgullosos del treball realitzat per l'alcalde i la resta de regidors del nostre partit".



Andrés ha assistit al ple al costat d'una àmplia representació socialista, amb David Cerdán, Toñi Serna, Manuel Pineda i Hérick Campos. Segons ha incidit, "és un parèntesi, i esperem que en 2019 Almoradí compte amb un govern progressista que s'ocupe dels interessos dels ciutadans del municipi i no dels d'uns quants".



La portaveu d’EUPV en l’Ajuntament, Maria Jesús Pérez, ha recordat que no s’entén el comportament i les decisions que ha anat prenent Ciudadanos de manera “unilateral i injustificada” al llarg d'aquesta legislatura “i que només serveixen per a trencar ponts amb l'equip de govern enfront de la disposició d'aquest de dialogar i acostar posicions amb l'oposició”.