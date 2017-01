El País Valencià es prepara per afrontar temperatures extremes de 6 graus negatius

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 17:45h

Temperatures de fins a 6 graus negatius, fenòmens costaners i forts vents. Aquestes són les principals inclemències meteorològiques que el País Valencià afrontarà en l’onada de fred que a partir d’aquest dimarts, dia 17, afectarà la pràctica totalitat del nostre territori i davant la qual l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, a través del Centre de Coordinació d'Emergències (CCE), ha emès un avís especial als ajuntaments i organismes intervinents en situació d'emergències en el qual recomana que s’extremen les precaucions.Segons les previsions meteorològiques emeses per l'Agència Estatal de Meteorologia, a partir d'aquest dimarts, 17 de gener, s'espera un canvi en la situació meteorològica que afectarà el País Valencià, amb temperatures que poden baixar de 6 graus negatius a les comarques de l'interior.El CCE assenyala en aquest butlletí d'avís especial que “la situació pot perllongar-se durant els dies següents i, a partir del dijous, podrien produir-se nevades febles en cotes molt baixes de l'interior sud del País Valencià, així com fenòmens costaners en el Golf de València”. El CCE manté aquest dilluns la preemergència nivell taronja a l'interior nord de la demarcació de Castelló per fortes ratxes de vent que podrien superar els 100 km/ hora, segons AEMET. En la resta del nostre territori, existeix risc −nivell groc− per vents i poden generar-se problemes per a algunes activitats concretes, “per la qual cosa és aconsellable prendre les mesures preventives que es consideren necessàries”.En aquest butlletí d'avís especial es posa l'accent en la necessitat d'extremar les precaucions amb la celebració de les fogueres de Sant Antoni Abad i prestar en tots els municipis una especial atenció a les persones majors que visquen soles.Des de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències s'està realitzant el seguiment de tots els butlletins meteorològics remesos per AEMET i s'han enviat als municipis afectats els avisos i butlletins informatius pertinents. En tot moment, es monitoritzaran les previsions davant la possibilitat que s'haguera d'activar el pla de nevades. El director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha explicat que “s'informarà puntualment cada municipi perquè els organismes intervinents en aquest pla puguen donar una resposta adequada davant possibles nevades”. El divendres, segons ha afegit José María Ángel, també es va activar, juntament amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la campanya contra el fred amb recomanacions per a les persones sense llar com a mesura preventiva.Ambdues direccions generals, Emergències i Inclusió, treballen per establir un protocol perquè cada ajuntament constituïsca un dispositiu d'atenció i informació per a les persones sense llar en aquests casos.El director general ha recordat que l'activació d'aquesta campanya de prevenció és necessària per a divulgar les recomanacions, que estan recopilades en la pàgina www.112cv.gva.es , enfront d'una ona de fred i evitar riscos i intervencions innecessàries.- Si es passa molt de temps en l'exterior, és millor portar diferents peces de roba lleugeres i càlides superposades que una sola peça de teixit gruixut- Cura amb les estufes de carbó, elèctriques i de gas: allunya-les de cortinetes i cortines- Prendre precaucions per evitar l'enverinament produït per l'ús de brasers, estufes de llenya, carbó o gas en llocs tancats sense renovació d'aire.- Tenir a mà un extintor- Preparar una farmaciola de primers auxilis i amb aquells medicaments que siguen utilitzats normalment o esporàdicament per tots o algun dels membres de la unitat familiar- Disposar de roba i calçat adequats per a aquestes contingències- Mantenir-se informat de la situació meteorològica a través de les informacions oficials difoses pels mitjans de comunicació-Seguir els consells de conducció amb neu i gel de la DGT