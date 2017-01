Sindicats afirmen que les contractacions de la Ribera es faran ‘per igualtat, mèrit i capacitat’

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 17:30h



RedactaVeu / Alzira.



Els sindicats CCOO, UGT, Cemsatse, Simap i USAE han destacat, aquest dilluns, que quan el departament de salut de la Ribera passe a la gestió pública, la contractació de personal serà "transparent" i es realitzarà a través d'una borsa de treball, la qual cosa suposa que es farà "per igualtat, mèrit i capacitat".



Aquests sindicats, en un comunicat conjunt, han destacat que la borsa de treball ha sigut "una reivindicació sindical històrica en la Ribera", a través de la negociació col·lectiva, però que l'empresa Ribera Salut II UTE "sempre ha refusat". “Ara mateix no hi ha criteris objectius en la contractació de personal", han criticat.



De la mateixa manera, han explicat que al comitè d'empresa es va comunicar que quan aquesta passe a la gestió pública la contractació serà "transparent" i es realitzarà a través de la borsa de treball ja existent en la Conselleria de Sanitat per tal d’"homogeneïtzar-nos amb la resta de departaments", amb la qual cosa la contractació nova del personal serà "per igualtat, mèrit i capacitat".



A més a més, han assenyalat que no els "consta" que el ja excomissionat de Sanitat en el Departament de la Ribera, José Sanfeliu, que va dimitir després de dir que la Ribera obriria una borsa laboral on podrien entrar "familiars i amics", tinguera "tracte de favor en la contractació de familiars i amics en l'actualitat, com sí ha succeït anteriorment".



La voluntat d'aquestes seccions sindicals, han destacat, és tenir una transició a la gestió pública directa, "de forma consensuada i dialogada, sense tant de soroll mediàtic, ja que està en joc el futur laboral de 1.500 famílies".