CulturArts presenta una programació ‘eclèctica’ i sense quota lingüística

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 17:30h

L’homenatge al ‘Tio Canya’ i a Al Tall obri dijous la temporada al Teatre Principal de València

Guarinos, Torrent, Girona, Pérez i Frechina.

Sixto Ferrero / València.



La setmana passada es va presentar al Teatre Arniches d’Alacant la programació d’aquest primer trimestre de 2017 dels espais i unitats artístiques que gestiona CulturArts, l’actual Institut Valencià de Cultura (IVC). Aquest matí, s’ha presentat a València, al Teatre Principal, i també es farà a Castelló. És la territorialització que dóna resposta a una promesa electoral, que després es plasmà en un projecte (Fes Cultura) i que ara és “palpable”, com ho ha definit el secretari de Cultura, Albert Girona. No és només presentar una programació a les principals ciutats del país, sinó que també és moure les produccions i coproduccions pròpies, on es conjuminen diferents administracions (totes progressistes) pel País Valencià i pels territoris de parla comuna.



A Alacant ha augmentat un 500% el nombre de persones que han acudit a una funció de teatre en valencià, com així ho indicava a les xarxes el director del Teatre Arniches, Francesc Sanguino. Un fet que ha recordat Abel Guarinos, qui ha posat les dades sobre la taula, ja que en 2015 anaren a veure una funció en valencià a Alacant 69 persones, 125 en 2016 i 326 en 2017.





Frechina, Rosa Pérez, A. Girona, V. Torrent i A. Guarinos.



La Diputació de València, a través de l’Àrea de Teatre, gestionada per Rosa Pérez, “seguirà col·laborant amb CulturArts” com ha fet amb Happy End, i és més, ha apuntat, “anirà a més”.



El director de l’IVC, Abel Guarinos, ha destacat que és una programació “eclèctica, amb rigor” i amb la finalitat que les propostes “li diguen coses al públic per fer-lo créixer”. D’aquesta manera, en un trimestre es conjuminen propostes de teatre clàssic, com Ricardo III de Shakespeare (Principal), i contemporani, com El Test de Sala Muntaner (Principal), L’electe de Ramón Madaula (Principal), Trio de Rodolf Sirera (Rialto), Guium, o la ciutat adormida de Toni-Lluís Reyes (Rialto) o El crèdit de Jordi Galceran (Rialto). Pel que fa a la dansa, tornarà la Ballet de la Generalitat renovat, perquè com estava abans “és inassolible” econòmicament. Es realitzarà el procés selectiu per crear un nou cos de dansa temporal, ja que el 31 de desembre acabaren els contractes, tal com ha explicat Guarinos en ser preguntat per La Veu. Així, el nou Ballet de la Generalitat passarà pel Rialto amb un projecte didàctic, El cant del cos d’Amaury Lebrun, però també hi haurà dansa clàssica com El buit ple d’Eva Bertomeu (Rialto) i flamenc amb ...aquel silverio del Ballet Flamenc d’Andalusia.



La música, a banda dels concerts i col·laboracions del Cor de la Generalitat, tindrà un clar accent valencià amb Reviscola Tio Canya (Principal) i un dels últims concerts d’Aspencat després d’anunciar que es retiraven indefinidament (Principal), així com amb Miquel Gironés amb la Xiromita Trad Project (Rialto).



A més a més, l’IVC està capbussat a “explotar les coproduccions i produccions” fetes com Happy End, que ha estat a Alacant i aviat anirà a Castelló de la Plana i a Palma. S’està treballant en el Festival Human Fest i en un cicle anual dedicat a Blasco Ibáñez a la Filmoteca. Aquest cicle tractarà sobre els espectacles que va veure Ibáñez o que tracten sobre ell per tal d’estudiar la seua obra i aprofundir com s’ha vist l’escriptor en el cinema fins a l’actualitat. Igualment, també s’hi afegiran altres disciplines, on té competències l’IVC, a les activitats d’aquest any Blasco Ibáñez que “s’ha treballat a nivell institucional, per organitzar-nos i no contraprogramar-nos”. A més, des de l’IVC també es farà una exposició a la Biblioteca Valenciana.