El ‘Tio Canya’ reviscola d’un malson

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 17:45h

Miquel Gil, Botifarra, Musicants, Sis veus per al poeta, Miquel Gironés, Apa i Teresa Segarra posaran la música de l’espectacle que s’estrena al Principal.

Sixto Ferrero / València



Diferents col·lectius, catapultats per la falla Arrancapins, van dedicar el 2016 a la cançó més analítica de la societat valenciana dels últims 40 anys i és que fa exactament quatre dècades que Vicent Torrent creà la mítica cançó Tio Canya i la "societat civil volia retre-li homenatge" ha apuntat Josep Vicent Frechina. Fins i tot, la falla Arrancapins dedicà el seu monument al personatge i la cançó.



Tan sols faltava posar-li el “colofó” a tot açò, com ha destacat Josep Vicent Frechina durant la presentació del primer espectacle que obri la temporada 2017 de l’Institut Valencià de Cultura. Serà aquest dijous al Teatre Principal de València (19h) “perquè calia recuperar espais”, però aquest espectacle, que pretén ser un homenatge a la cançó, aprofitant que Al Tall s’ha retirat, també ho és per al grup i passarà pel Teatre Arniches d’Alacant i pel Principal de Castelló de la Plana. Diferents col·lectius, catapultats per la falla Arrancapins, van dedicar el 2016 a la cançó més analítica de la societat valenciana dels últims 40 anys i és que fa exactament quatre dècades que Vicent Torrent creà la mítica cançó Tio Canya i la "societat civil volia retre-li homenatge" ha apuntat Josep Vicent Frechina. Fins i tot, la falla Arrancapins dedicà el seu monument al personatge i la cançó.Tan sols faltava posar-li el “colofó” a tot açò, com ha destacat Josep Vicent Frechina durant la presentació del primer espectacle que obri la temporada 2017 de l’Institut Valencià de Cultura. Serà aquest dijous al Teatre Principal de València (19h) “perquè calia recuperar espais”, però aquest espectacle, que pretén ser un homenatge a la cançó, aprofitant que Al Tall s’ha retirat, també ho és per al grup i passarà pel Teatre Arniches d’Alacant i pel Principal de Castelló de la Plana.



Pau Collado és l’ideòleg del guió de l’espectacle i Pau Blanco presentarà un espectacle de tres hores per on passaran músics que han format part d’Al Tall “i ara continuen amb altres formacions” o que han “begut” directament del grup liderat per Vicent Torrent. El mateix Al Tall passarà per l’escenari, com també Musicants, amb el seu líder i excomponent d’Al Tall Manolo Miralles; Pep Gimeno Botifarra; Miquel Gil, també excomponent d’Al Tall; Sis veus per al poeta, on trobem Maribel Crespo, també de l’antiga formació Al Tall; Miquel Gironés amb la Xiromita Trad Project, i les albades, on estaran Apa, Teresa Segarra i, com a versador, Josemi Sánchez, també col·laborador habitual del grup de riproposta valencià.



Josep Vicent Frechina



“El Tio Canya encara està malalt”



“Ens hauria agradat molt deixar de cantar el Tio Canya”, ha explicat Vicent Torrent, un dels fundadors d’Al Tall i creador d’aquesta cançó esdevinguda himne. Però “en cada concert ens la demanaven”, fins al punt que, ha afegit Torrent, m’agradaria que allò que diu la cançó fóra un malson, però la realitat és la que és”, ha apuntat el músic.



Torrent ha agraït la implicació de les institucions valencianes “que han obert les portes”, com recordava Frechina, davant aquest projecte. El Tio Canya s’hi trobarà amb normalitat envers la música cantada en valencià, fins el punt que al Principal de València s’han exhaurit les entrades i a Castelló de la Plana en queden “poques”, mentre que a Alacant tot apunta al fet que també s’acabaran, segons han apuntat artistes participants a aquest diari. “El Tio Canya ha eixit de la UVI, però encara està malalt”, ha conclòs Torrent.



“Ens hauria agradat molt deixar de cantar el Tio Canya”, ha explicat Vicent Torrent, un dels fundadors d’Al Tall i creador d’aquesta cançó esdevinguda himne. Però “en cada concert ens la demanaven”, fins al punt que, ha afegit Torrent, m’agradaria que allò que diu la cançó fóra un malson, però la realitat és la que és”, ha apuntat el músic.Torrent ha agraït la implicació de les institucions valencianes “que han obert les portes”, com recordava Frechina, davant aquest projecte. El Tio Canya s’hi trobarà amb normalitat envers la música cantada en valencià, fins el punt que al Principal de València s’han exhaurit les entrades i a Castelló de la Plana en queden “poques”, mentre que a Alacant tot apunta al fet que també s’acabaran, segons han apuntat artistes participants a aquest diari. “El Tio Canya ha eixit de la UVI, però encara està malalt”, ha conclòs Torrent.