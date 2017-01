Girona invita a reflexionar els professionals del teatre: ‘No programem contra ells’

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 17:45h

Aquest dilluns s’ha presentat la programació de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) al Teatre Principal de Valencià, tal com ha informat aquest diari, i el secretari autonòmic de Cultura i el director de l’IVC, Albert Girona i Abel Guarinos respectivament, han afirmat que la programació és “eclèctica” i feta “amb rigor”.Els mitjans han traslladat, tant a Girona com a Guarinos, les darreres declaracions de l’Associació d’Actors Professionals Valencians (AAPV), que ha criticat l’ens públic amb aquestes paraules: “Centenars d'actors i actrius professionals en atur; d'altres tants i tantes sense xafar mai un teatre públic valencià; la sala Rialto, una de les més importants de la ciutat de València, per on han passat referents de la interpretació, sense programació en dies... I la subdirecció de Teatre i Dansa de CulturArts opta per programar una Mostra de Teatre Amateur. És esta la manera de crear una indústria?”.Davant la situació, Abel Guarinos ha apuntat que l’IVC també està per programar el teatre amateur: “Els donem cabuda” perquè són gent que “està formant-se, que podrien ser els professionals de despús-demà”. En el mateix sentit, ha afegit que la majoria dels qui actuen en la Mostra de Teatre Amateur són alumnes “a punt d’acabar els estudis en l’Escola Superior d’Art Dramàtic, que depèn de la Conselleria d’Educació, i l’IVC també depèn de la mateixa conselleria”, ha explicat per a després llançar la pregunta: “Com no anem a treballar conjuntament sent l’ESAD i l’IVC de la mateix consellaria?”.Per la seua banda, el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, ha invitat a fer una reflexió al sector de les escèniques. “Al Palau de les Arts actuen bandes, que són agrupacions amateurs, i ningú ho qüestiona. Tothom té assumit que allà també poden actuar les societats musicals”, ha dit Girona referint-se al cicle de les Bandes a les Arts. “També, des del Consorci de Museus, hem habilitat una sala del Centre del Carme per a exposicions d’ONGs, d’associacions i col·lectius, on molts d’ells són aficionats a la pintura, l’escultura, etc., i ningú no qüestiona que a un lloc expositiu de gent de renom hi haja una sala per a exposicions amateurs. Per això, hem de fer una reflexió, perquè el sector de les escèniques és l’únic que no ho acaba d’entendre”, ha afegit.“Tenim dos generacions perdudes en el teatre, i per això cal recuperar-lo. Busquem fidelitzar el públic del teatre per afavorir el sector professional, i això també s’ha de fer des del teatre amateur, per recuperar espectadors”. En última instància, Girona ha conclòs afegint que “nosaltres no programem en contra dels actors i actrius”, sinó que es tracta de “recuperar espectadors per al teatre”.