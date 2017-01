L’Orquestra de València debuta en la gran pantalla

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 00:00h

El Palau de la Música enceta una setmana intensa amb tres concerts temàticament molt diferenciats

Sixto Ferrero / València.



El Palau de la Música de València enceta un setmana d’activitat frenètica, després d’haver presentat aquest passat cap de setmana la primera coproducció entre el Palau de les Arts i el Palau de la Música. Enrere queda ja la representació semiescenificada de l’opera L’holandès errant de Richard Wagner, ja que el proper concert de l’Orquestra de València presenta també un debut amb un format d’èxit, com és interpretar en viu bandes sonores de pel·lícules.



Així doncs, l’auditori informava que la Sala Iturbi es convertirà el proper divendres 20 de gener en una sala de cinema molt especial, amb la projecció de la cèlebre pel·lícula de Disney Pirates del Carib. La maledicció de la perla negra, on l’Orquestra de València, sota la direcció del mestre canadenc Jullian Pellicano, interpretarà en el mateix moment la seua banda sonora. El film es projectarà en versió original amb subtítols, mentre que la BSO serà en directe, un tipus de concert, apunta el Palau “per a tots els públics”.



És la primera vegada que l’orquestra se submergeix en aquest tipus de concerts que estan tenint un èxit d’acollida i de públic considerable. Sobre aquest debut, la presidenta i regidora de Cultura, Glòria Tello, afirma que "aquesta és una de les accions del nostre projecte per obrir el Palau i atraure nous públics. La música de cinema té una gran demanda; oferir-la amb la nostra Orquestra significa tres coses: escoltar-la amb absoluta garantia de qualitat, portar a la Sala Iturbi públic que mai vindria per si mateix a un concert simfònic i, en tercer lloc, donar un instrument al nostre públic més fidel i melòman perquè puga transmetre el seu amor a la música a altres membres del seu entorn".







La banda sonora de Pirates del Carib és de l'alemany Hans Zimmer, guanyador de l'Oscar a la millor banda sonora per El Rei Lleó en 1995. Mentre que, per altra banda, el mestre canadenc Jullian Pellicano és el director resident de la Winnipeg Symphony Orchestra i artista en residència del festival de música de cambra de Norfolk. A Winnipeg, Pellicano és el director principal dels concerts de cinema simfònic i els destinats a xiquetes i xiquets. Ha dirigit films com ara Metropolis de Fritz Lang, Cantant sota la pluja, Fantasia de Disney i ET l'extraterrestre, entre altres.



L’ímpetu rus



Dissabte 21, torna al Palau de la música un dels directors més importants del context internacional. Tres anys després, el rus Valery Gergiev actuarà amb l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, de la qual n’és el titular. Amb la col·laboració de la pianista russa Varvara Nepomnyashchaya, Gergiev oferirà un dels programes més complets i interesants de tota la temporada del Palau. Començaran amb L’Ascensió. Quatre meditacions simfòniques per a orquestra del francès Olivier Messiaen, la seguirà el Concert núm. 27 per a piano i orquestra en si bemoll major, KV 595 de Wolfgang Amadeus Mozart, i tancaran amb una de les simfonies més populars del rus Dmitri Xostakòvitx, la número 5 en re menor, op. 47 de 1937, un intent desesperat de desgreuge amb el socialisme soviètic després de la seua quarta.



30 anys de Capella



Diumenge 22, torna al Palau el grup de música antiga valencià més longeu del nostre territori. A la sala Iturbi, actuarà la Capella de Ministrers sota la direcció del seu fundador i director, el violagambista Carles Magraner. El consort valencià enceta aquest 2017 un any de celebracions, ja que commemoren el 30è aniversari del seu naixement (1987-2017)



Capella de Ministrers es presenta amb un seguit de col·laboracions com la soprano Elia Casanova, del baríton Jordi Ricart, l’agrupació vocal especialitzada en música antiga Lluis Vich Vocalis i les veus de l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats. Tots plegats posaran sobre l’auditori de la sala Iturbi aquest concert commemoratiu amb peces del Llibre vermell de l’Abadia de Montserrat i una tria de Cants i danses medievals.





