El subdelegat del Govern dóna llum verda a la manifestació feixista de Callosa de Segura

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 19:15h

EUPV mostra la seua “perplexitat” davant la desestimació de la petició d'EUPV de no autoritzar la manifestació feixista del pròxim dissabte. “No és suficient la mera sospita o la possibilitat que la mateixa produïsca alteracions”, argumenta Gómez

“Estem perplexos tenint en compte els antecedents d'atacs a la nostra formació des del passat mes de desembre”, manifesta la diputada provincial Raquel Pérez davant la negativa a la seua petició de no autoritzar la protesta convocada per al dia 21 en defensa del monòlit de la Creu dels Caiguts.

RedactaVeu / Alacant



El subdelegat del Govern a Alacant, Juan Antonio Gómez, ha desestimat la petició d’Esquerra Unida de suspendre la manifestació convocada per un grup d'extrema dreta per al pròxim 21 de gener a Callosa de Segura en defensa del monòlit de la Creu dels Caiguts, una decisió que ha estat durament criticada per la formació d’esquerres.



Així, la diputada provincial d'EUPV per Alacant, Raquel Pérez, ha lamentat la decisió del subdelegat del Govern a Alacant, Juan Antonio Gómez, de no atendre la petició de la formació d'esquerres de suspendre la manifestació.



Segons addueix textualment Gómez en la seua contestació, “no és suficient la mera sospita o la possibilitat que la mateixa produïsca aquesta alteració, sinó que han de posseir-se dades objectives suficients que puguen portar a la conclusió racional que podria produir-se el referit desordre públic per part dels participants en les concentracions”.



Davant açò, Raquel Pérez ha indicat que “estem perplexes amb aquesta contestació d'un responsable públic del Govern d'Espanya i més tenint en compte que és conegut que aquests grups d'extrema dreta ataquen la nostra formació des del mes de desembre i sembren l'angoixa en la població Callosa de Segura”.





Raquel Pérez amb l'escrit de la petició ara rebujada.



La dirigent de la formació d'esquerres afirma que el que fa el subdelegat del Govern “és emparar-se en la Guàrdia Civil i en l'Ajuntament de Callosa per no haver-li informat de la possible perillositat d'aquesta manifestació després de 24h de remetre'ls la convocatòria, i se cenyeix exclusivament a assumptes tècnics per poder desautoritzar-la, quan no cal oblidar que defensa l'exaltació del feixisme i incita a l'odi, la discriminació i la violència, delictes tots ells recollits en el Codi Penal”.



“És conscient el subdelegat del Govern de la gravetat dels fets?”



“És conscient el subdelegat del Govern de la gravetat dels fets?”, es pregunta Pérez, qui ha afegit que Gómez “hauria d'haver-se pres un temps per reflexionar aquesta decisió en tenir damunt de la taula una denúncia d'EUPV”. Finalment, la diputada alacantina espera que el pròxim dia 21 de gener “no hagem de lamentar cap cas d'agressió violenta i tot discórrega amb normalitat” i apunta que la responsabilitat d'autoritzar una manifestació d'aquestes característiques “i amb una denúncia formulada recau directament sobre el subdelegat del Govern”.





La dirigent de la formació d'esquerres afirma que el que fa el subdelegat del Govern “és emparar-se en la Guàrdia Civil i en l'Ajuntament de Callosa per no haver-li informat de la possible perillositat d'aquesta manifestació després de 24h de remetre'ls la convocatòria, i se cenyeix exclusivament a assumptes tècnics per poder desautoritzar-la, quan no cal oblidar que defensa l'exaltació del feixisme i incita a l'odi, la discriminació i la violència, delictes tots ells recollits en el Codi Penal”.“És conscient el subdelegat del Govern de la gravetat dels fets?”, es pregunta Pérez, qui ha afegit que Gómez “hauria d'haver-se pres un temps per reflexionar aquesta decisió en tenir damunt de la taula una denúncia d'EUPV”. Finalment, la diputada alacantina espera que el pròxim dia 21 de gener “no hagem de lamentar cap cas d'agressió violenta i tot discórrega amb normalitat” i apunta que la responsabilitat d'autoritzar una manifestació d'aquestes característiques “i amb una denúncia formulada recau directament sobre el subdelegat del Govern”.