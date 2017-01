El País Valencià registra vents de quasi 100 km/h

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 20:30h

Els consorcis de bombers de València i Castelló han hagut de retirar pins caiguts

GettyImages - Vent. URL curta







EP / València



El País Valencià ha registrat aquest dilluns vents de fins a 97 km/h en zones del nord de la demarcació de Castelló com Fredes, ratxes que han obligat a realitzar diversos serveis als consorcis de bombers de València i Castelló, entre els quals destaquen la retirada de pins caiguts.



A més dels vents de 97km/h a Fredes, també s'han registrat vents de 92 km/h a Morella, 86 a Vilafranca o 72 a l'aeroport de Manises, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).



El 112 ha informat que els bombers del consorci de Castelló han realitzat dos serveis per les fortes ratxes de vent: per a retirar un pi a Xèrica i també una planxa de marbre a l'Alcora. Per la seua banda, els bombers del consorci de València han retirat dos pins caiguts a Paterna i un pal de telèfon a Alginet, mentre que a Alacant no s'han registrat incidents.