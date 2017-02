Combatre la mala olor del calçat de manera natural

Diumenge, 5 de febrer de 2017 a les 19:30h

Aquesta és una de les diferents aplicacions d'ingredients naturals com el limoné, el clau, la canyella, el romer i el timó, que compten amb propietats antimicrobianes i/o repel·lents d'insectes

AIMPLAS i AINIA. Aquesta conclusió i d'altres s'extrauen del projecte INOCARP en el qual participen INESCOP

València



Ara, es podran combatre els microorganismes causants de la mala olor del calçat o prolongar la vida útil dels aliments sense necessitat d'incorporar additius de conservació químics gràcies a ingredients naturals com el limonè, el clau, la canyella, el romer i el timó, que podrien utilitzar-se com a agents actius antimicrobians i repel·lents d'insectes en les indústries d'alimentació, calçat i plàstic, segons es desprèn dels primers resultats obtinguts del projecte INORCAP, en el qual tres Instituts Tecnològics INESCOP, AIMPLAS i AINIA conjuminen esforços amb el suport de l'IVACE i fons europeus FEDER.



Els olis essencials i els seus components tenen una gran rellevància com a agents potencials per a controlar la proliferació de microorganismes a causa de les seues propietats tant antimicrobianes enfront de fongs, llevats i bacteris, com a repel·lents d'insectes, així com per la seua baixa toxicitat. El projecte INORCAP té com a objectiu final dotar els sectors d'alimentació, plàstic i calçat i les indústries relacionades de materials i ingredients que milloren la qualitat dels seus productes dotant-los d'alt valor afegit i fent-los més saludables per als consumidors.





Aplicacions innovadores



En el cas del calçat, la incorporació d'agents antimicrobians naturals permetria la lluita contra els microorganismes causants de la mala olor de forma efectiva i evitarien així problemes d'higiene i salut del peu, alhora que contribuirien al confort i benestar de manera segura per al consumidor i el medi ambient.



L'aplicació d'extractes naturals com el limonè, carbacol, eugenol, timol, etc., amb capacitat antimicrobiana en la indústria alimentària, suposa una resposta a la demanda dels consumidors per aliments més naturals i ofereix una alternativa per a la prolongació de la vida útil dels aliments sense necessitat d'incorporar additius de conservació químics, així com en el disseny de nous productes alimentaris.



Per a la indústria del plàstic, l'ús d'extractes naturals de plantes és una bona solució per al desenvolupament de nous tipus d'envasos funcionals. Alguns extractes de plantes com l'aranja, canyella, rave i clau, entre d'altres, s'han incorporat amb èxit a diferents tipus d'envasos demostrant la seua acció antimicrobiana i com a repel·lent d'insectes.





