Ford crida a revisió 4.500 vehicles Kuga a Sud-àfrica després que s’hagen incendiat 39 unitats

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 20:45h

Els vehicles d'aquest model fabricats a Almussafes entre 2012 i 2014 es van incendiar de forma espontània per sobreescalfament a causa d'una falta de circulació del refrigerant

El clima sud-africà és un factor que podria haver agreujat el problema.

EP / Madrid / València



Ford cridarà a revisió uns 4.500 vehicles del seu model Kuga, que fabrica en la seua planta d'Almussafes (València), venuts a Sud-àfrica després de constatar que alguns cotxes d'aquest model es van incendiar espontàniament, segons ha afirmat en roda de premsa el president del fabricador en el país, Jeff Nemeth.



D'acord amb Nemeth, la companyia podria confirmar uns 39 incidents en els quals vehicles d'aquest model es van incendiar de forma espontània, encara que sense arribar a produir ferits. Aquests incidents s'haurien produït per un sobreescalfament a causa d'una falta de circulació del refrigerant que hauria provocat una esquerda en la culata, així com fugues d'oli.



Segons el president de la companyia en el país, si l'oli toca un component calent del motor, el vehicle pot incendiar-se, encara que treballadors de Ford van afirmar en la roda de premsa que el clima sud-africà és també un factor que podria agreujar el problema.



La revisió afectarà uns 4.500 vehicles del model construïts entre desembre de 2012 i febrer de 2014, segons va explicar Nemeth, que no va concretar el cost de la retirada d'aquests vehicles per a la companyia.



El passat octubre, la companyia va cridar a revisió 400.000 vehicles del model Escape, la versió nord-americana del Kuga, a causa de problemes amb el motor.