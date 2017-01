Operació Fred: València obrirà una estació de metro per als sensesostre

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 08:45h

L’Ajuntament de València ha reforçat els mitjans i els recursos dels serveis socials destinats a les persones sensesostre així com de la policia local a través del que ha denominat: ‘Operació Fred’. A través d’un comunicat, l’alcalde Joan Ribó ha assegurat que “tots els recursos municipals estan preparats” i que s'ha realitzat un reforç de les distintes àrees, des d'atenció social, places en albergs i repartiment de mantes. La Regidoria de Serveis Socials ha acordat augmentar en 15 places extra l’edifici gestionat per Casa Caridad al barri de Benicalap, sumades a les més de 170 places que ja s’ofereixen durant la resta de l’any, tant en aquest centre com en el Centre d’Atenció a Persones Sensesostre situat al barri del Carme i les que hi ha disponibles en el centre de Sant Joan de Déu.D’altra banda, l’ajuntament ha informat que la regidora de Serveis Socials, Consol Castillo, ha acordat amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana obrir aquestes nits l’estació de Xàtiva de Metrovalencia, perquè en puguen fer ús les persones que no volen anar a un centre municipal o un alberg, sí que puguen dormir protegits del fred del carrer, davall el sostre d’aquesta estació del metro.L’Ajuntament de València ha llançat un missatge de tranquil·litat, i ha assegurat que qualsevol persona que demane dormir a cobert estarà atesa pel consistori. En aquest sentit Castillo ha recordat que València dedica dos milions d’euros anuals a l’atenció de les persones sensesostre, entre els quals hi ha una partida destinada per a reservar places en hostals de la ciutat per si fóra necessari.La regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, ha afirmat que durant les pròximes nits, en què es preveu una situació d'emergència especialment complicada per a les persones que viuen al carrer, “els policies que estiguen de guàrdia, estaran al servei de les persones sensesostre”.Menguzzato ha assegurat que 60 agents participaran en el dispositiu per a dur a terme tasques com “traslladar als punts que determine la Regidoria de Serveis Socials o altres centres o zones habilitades perquè les persones no dormen al carrer”. La regidora de Protecció Ciutadana ha afegit que, “com que som coneixedors que, de vegades, les persones no volen retirar-se dels carrers, també repartirem sacs i mantes”.Segons les previsions meteorològiques emeses per l'Agència Estatal de Meteorologia a partir d'aquest dimarts, 17 de gener, s'espera un canvi en la situació meteorològica que afectarà el País Valencià amb temperatures que poden baixar de 6 graus negatius a l'interior. El Centre de Coordinació d’Emergències alerta que la situació pot prolongar-se durant els dies següents i, a partir de dijous, podrien produir-se nevades febles a cotes molt baixes de l'interior sud de la demarcació de València i fenòmens costaners al golf de València.