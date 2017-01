El País Valencià ja està en temperatures sota zero

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 10:00h

Les comarques del Nord, les primeres on es desploma el mercuri. Alerta per fred, vent i fenòmens costaners



Xavier Pérez / València.



L'onada de fred polar i siberià ha arribat al País Valencià, on aquest dimarts poden baixar les temperatures fins a sis graus i està, a més, en avís per fenòmens costaners i vent, segons la predicció d’Aemet.



Així, aquesta nit el mercuri s’ha desplomant en les comarques del Nord fins als -2,3ºC en Fredes, els -0,7ºC a Castellfort, i els -0,1ºC a Vilafranca. Aquest dimarts les temperatures es preveuen que seran significativament baixes a l'interior de la meitat nord on poden baixar fins als -6ºC a Morella, els -5ºC a Requena, els -3ºC a Ontinyent o els -1ºC a Alcoi.



A més, aquesta jornada es registraran ratxes molt fortes de vent, especialment en el nord-oest a l'interior i nord de Castelló al matí i en la resta, component oest fluix a moderat.



Tal vegada, la cara més greu del temporal són les gelades que poden rematar la pèrdua de collites que ja es va produir durant les intenses pluges de desembre. Les previsions pronostiquen gelades generalitzades a la majoria de comarques i en algunes zones es podrien produir danys als cultius.



Les hortalisses de temporada com les carxofes, enciams, coliflor, escaroles o espinacs, així com les explotacions citrícoles, són cultius molt sensibles a les gelades i, per tant, poden patir greus danys.



Ells llauradors, de nou, a mirar el cel.