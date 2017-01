Xeraco commocionada per la tortura a sang freda d’un gosset

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 10:15h

L’ajuntament presentarà denúncia ‘perquè el delicte no quede impune’

SFJ / Xeraco.



Xeraco (la Safor) està commocionada des d’aquest dilluns per un cas “sense precedents” a la localitat. Aquest dilluns, cap al migdia, un veí es va alertar pels plors i gemecs que provenien d’un contenidor de fem. L’home va alertar la policia en adonar-se que dintre hi havia un petit gosset yorkshire, segons confirma a aquest diari Ivan de los Ángeles, regidor de Protecció Animal de Xeraco. L’animal, d’avançada edat, es trobava en un estat precari, amb una greu ferida sagnant al cap i cinta aïllant mantenint tancat el morro i tapats els ulls.



“Normalment aquestes coses passen a molts llocs, però no tenim constància que a Xeraco passen en aquests nivells de tortura, perquè li han obert el cap d’un colp i han deixat morir un animal”, apunta el regidor. No obstant això, tot i la ràpida intervenció de la policia i la brigada de serveis municipals, en coordinació amb la veterinària de la localitat, no es va poder evitar que l’animal acabara sent sacrificat perquè els danys cerebrals eren irreversibles i li causaven grans patiments.







"Un cas com aquest, en què es mescla la tortura amb la sang freda de deixar morir lentament un animal, no té precedents en el nostre poble, que es troba commocionat per la notícia. L'Ajuntament portarà aquests fets on faça falta perquè aquest delicte no quede impune i farem servir totes les eines legals al nostre abast per a tal fi".







La regidoria compta amb l’informe veterinari i l’atestat de la policia local i ha deixat el cas en mans de la Guàrdia Civil i el Seprona, tal com ha confirmat el regidor a aquest diari, qui per altra banda ha afegit que es tenen indicis de qui ha estat el responsable, perquè “el gos se sap de qui és, però, no tenim proves que haja estat aquesta persona. És per això que no ho hem comunicat, per precaució”.