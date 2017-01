L’Estat es nega al fet que la Dama d’Elx torne a sa casa

Dimarts, 17 de gener de 2017 a les 14:15h



RedactaVeu / Madrid.



L’estat fa “oïdes sordes” davant la petició del senador de Compromís Carles Muler perquè el govern de Mariano Rajoy cedisca temporalment o permanentment la Dama d’Elx, que està “118 anys fora de casa” exclama Mulet. Així ho denuncia el senador, en afirmar que després de preguntar per aquesta possibilitat “en una resposta ens indiquen que el Govern no contempla en l'actualitat la possibilitat de cedir de manera temporal o permanent la Dama d'Elx, recolzant-se en raons d'índole històrica, titularitat i funció cultural".



Per a Mulet "aquesta diàspora del patrimoni és intolerable i l'espoli és reprovable ja siga en l'extrem orient o mitjançant donacions entre dictadors. La gent vol la Dama a Elx i el Museu Arqueològic Nacional pot explicar el món iber perfectament amb una rèplica al costat de la Dama de Baza o la Gran Dama del Cerro de los Santos si als territoris d'origen els sembla bé o està documentada la legitimitat d'aquesta transferència d'art, però no ha cessat la voluntat del nostre poble per acollir i mostrar a la col·lectivitat aquest bé cultural des d’Elx".



“De nou l'Estat espanyol es fa el sord a una petició dels valencians. Si la passada setmana denunciàvem el menyspreu financer cap als centres culturals valencians com l'IVAM en relació a altres similars de l'Estat, ara certifiquen que no volen cedir la Dama, negant-se en rodó a permetre que estiga a Elx, fora del seu context, amb una visió centralista i egoista de la tutela del Patrimoni comú, com si no poguera estar en un dels museus de les comarques d'Alacant degudament custodiats", ha lamentat.





El senador Carles Mulet davant la Dama d'Elx a Madrid.



A més la resposta "fereix", perquè titlla la Dama d'Elx de "muntatge museogràfic del Museu Arqueològic Nacional" i justifica la seua presència al carrer de Serrano de Madrid "per raons d'índole històrica, a una col·lecció estable amb la finalitat de prestar a la col·lectivitat un servei públic d'índole sociocultural o que la converteixen en una peça de referència per al museu i per a l'estudi de la cultura ibèrica, inclosa en un pla museològic en el qual el món iber està present i és objecte d'una incessant investigació", com si a Elx "no pogueren realitzar funcions de conservació, documentació, investigació, exhibició i difusió d'aquest patrimoni històric", afegeix.



La portaveu de Compromís en l'ajuntament d'Elx i regidora de Turisme, Mireia Mollà, ha lamentat aquesta negativa, en assabentar-se d’aquesta resposta de l’executiu espanyol, i ha manifestat que “confia que en breu la Proposició no de Llei presentada en el Congrés i la moció presentada en el Senat per Compromís, tiren endavant i facen rectificar el PP en la seua obcecació”, ha explicat. Perquè “saben que estan prenent decisions injustes, i esperem una recapacitació, i que es permeta la devolució de la Dama a la ciutat”