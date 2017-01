EUA, Costa Rica, Cuba i Itàlia, també cuinen paella autèntica valenciana

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 00:00h

Els premis que lliura la Wikipaella guardonen fins a 300 restaurants al voltant del món

Paella, Wikipaella



RedactaVeu / València.



Dilluns, el Palau de l’Exposició de València va acollir la gala de lliurament dels distintius que organitza la Wikipaella, una associació que té per finalitat definir, defensar i promocionar “les autèntiques paelles”. Aquesta fou la quarta edició del certamen, nascut en 2013, que distingí fins a 300 restaurants d’arreu del món que, amb aquest distintiu, es certifica i es garanteix que cuinen la paella seguint la recepta valenciana. 278 restaurants pertanyen al País Valencià, 12 són de Madrid, i un a Múrcia, Andalusia i Castella-la-Manxa respectivament. Els altres set restants, són restaurants ubicats als EUA, Cuba, Puerto Rico i Itàlia.

Per altra banda, l’associació elabora una guia on es recopilen tots els llocs on el comensal pot trobar bona paella, segons els criteris del col·lectiu. De manera que amb 55 Culleres de Fusta s’han distingit els restaurants que cuinen les paelles amb llenya, 50 dels quals són del País Valencià, quatre de l’estat espanyol i un a Las Vegas (EUA).



Durant la cerimònia també es lliuraren els premis anuals al producte, a l’organisme i al cuiner. D’aquesta manera, el premi al producte va ser per a la DOP Olis del País Valencià, que engloba huit comarques o zones diferents, amb una mateixa denominació d'origen protegida per la UE: el Maestrat, Plana Alta-Alcalatén, Serra d’Espadà i Calderona, Regió muntanyenca del Túria–Ribera del Magre, Utiel-Requena–Vall d'Aiora, Massís del Caroig–Vall d’Albaida, la Muntanya d'Alacant i Vinalopó.





Alguns dels guardonats per la Wikipaella.



El premi per a l'organisme va anar a parar al Dia de les Paelles a Benicàssim, convocat per l'Ajuntament de Benicàssim i ja que en l'última els seus veïns van cuinar més de 1.200 paelles sobre l'asfalt dels carrers, i es converteix així en una festa popular que reuneix més de 25.000 comensals.



Finalment, el premi al cuiner ha reconegut la tasca feta per la paella de Pepe Cabanes del restaurant Ca El Dimoni de Vila-real, que està cuinant més de 40 anys paelles a llenya com manen els cànons de les terres de la Plana. En aquesta zona, concretament, a la paella tradicional la denominen: “Paelló”.



També es va reconèixer la tasca dels especialistes en paelles que traslladen els seus coneixements al voltant del món, dins de la categoria Wikipaella Flyer; i a onze escoles del bon arròs, “que asseguren un ensenyament correcte de la paella”.



Wikipaella, després d'uns anys dedicats a posar en valor i difondre la paella, ara es vol centrar en buscar l'excel·lència dels restaurants que millor la cuinen, per a açò, compta amb una xarxa d'inspectors independents que, d'una forma altruista i desinteressada, visiten els diferents restaurants per a valorar el mereixement de distintius.